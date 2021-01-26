Коли Великий піст 2021 року: дата і правила

Великий піст 2021 року для православних і греко-католиків України припадає на період із 15 березня до 1 травня включно.

Це головний піст у християнстві, мета якого – підготовка до святкування Світлого Воскресіння Христового. Його було встановлено на честь 40-денного посту Ісуса Христа під час Його перебування в пустелі.

Починається Великий піст з Прощеної неділі: храми на вечірньому богослужінні цього дня згадують вигнання Адама з раю. А в дні Великодня в церквах у будь-який час доби відкрито Царські врата і всі двері вівтаря, що символізує відкриття врат раю для вірян.

Великий піст є найсуворішим. Під забороною – будь-яка їжа тваринного походження: м'ясо, риба, яйця, молоко і молочні продукти. Водночас рибу дозволяється їсти тільки двічі за весь період посту: в Благовіщення та Вербну неділю.

Вагітним і жінкам, які годують грудьми, дітям, а також тим, хто важко працює фізично, церква офіційно дозволяє не поститися. А тому, хто планує дотримуватися посту, рекомендується підготуватися до нього заздалегідь, вилучаючи заборонені продукти з меню поступово.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли відзначаються Великдень і Трійця 2021 року. Так, дата П'ятидесятниці залежить від дати Світлого Воскресіння Христового: згідно з Біблією, цього дня Святий Дух зійшов на апостолів Ісуса Христа і Діву Марію.