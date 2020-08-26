Коли Успіння Пресвятої Богородиці 2020: традиції, прикмети, що можна і не можна робити 28 серпня

Анна Паскевич Свята 12:21, 26.08.2020

У п'ятницю, 28 серпня, православні віряни відзначають велике християнське свято – Успіння Пресвятої Богородиці. Ця дата присвячена спогаду земної кончини Божої Матері.

OBOZREVATEL розповідає про традиції свята, його історію, прикмети, а також про те, що не можна робити в цей день.

Успіння Пресвятої Богородиці: історія свята

За церковними переказами, після розп'яття і Воскресіння Ісуса Пресвята Богородиця жила в Єрусалимі, де часто приходила до Гробу Господнього для молитви, а також відвідувала інші знакові місця, пов'язані з життям Спасителя.

Якось до Марії явився архангел Гавриїл і повідомив їй звістку про те, що через три дні вона залишить земне життя і вирушить на небеса до Сина. Богородиця повідомила новину близьким і заповіла майно служницям. Вона також веліла поховати себе поруч з батьками в Садах Гефсиманії. Новина про швидке Успіння Богородиці розійшлася по всьому Єрусалиму і околицях, віряни приходили попрощатися з нею.

Успіння Пресвятої Богородиці, 1392 рік, оборот Донської ікони Божої Матері
Wikipedia

Незабаром в Єрусалимі дивовижним чином зібралися всі апостоли. А в годину Успіння явився сам Господь. Тоді вона підвелася і без всяких тілесних страждань віддала душу до рук свого Сина і Господа Бога.

Слово "Успіння" перекладається як смерть або сон перед сходженням на Небеса. Для вірян смерть – це перший крок до зустрічі з Господом. Тому в Успіння Пресвятої Богородиці люди не оплакують смерть Марії, а прославляють її. Адже за успінням було воскресіння, після якого Божа Матір возз'єдналася зі своїм Сином.

Традиції на Успіння: що можна робити

  • У свято віряни відвідують Всенічне бдіння в церквах. Якщо з якихось причин не виходить потрапити на Всеношну, потрібно в храмі помолитися біля ікони Успіння Пресвятої Богородиці.

  • Також читають спільну молитву в родинному колі вдома. Божа Матір чує кожного, хто звертається до неї щиро та з чистою душею.

  • Вважається, що в Успіння Пресвята Богородиця по-особливому чує молитви. Можна просити про здоров'я та кращу долю для дітей та інших близьких, міцної віри, допомоги в проходженні земних спокус. Служителі церкви закликають пам'ятати про другу заповідь Сина Божого про любов до ближніх.

В Успіння Пресвятої Богородиці варто всією сім'єю помолитися до Божої Матері
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  • Успіння Пресвятої Богородиці у наших предків збігалося з кінцем сезону літніх робіт у полі, тому ввечері на честь свята в селах влаштовували великий "успенський" бенкет з освяченими їжею і напоями, які приносилися з кожної хати.

  • За давньою традицією, на Успіння варять медовуху, збирають гриби, ягоди, горіхи, починають робити заготовки на зиму.

  • У це світле свято необхідно дарувати світло та любов оточуючим, давати милостиню і допомагати всім, хто потребує допомоги.

  • Із закінченням Успенського посту починалася пора сватання та весіль. Вважалося, що, якщо з першої Пречистої не знайдеш собі пари – до наступного року в дівках можна залишитися.

  • За старовинним повір'ям, сватання на Успіння – до вічного кохання, яке триватиме і на Небесах.

Прикмети на 28 серпня

  • На Успіння добра погода – до прохолодного бабиного літа.

  • Веселка 28 серпня – до теплої осені.

  • Багато павутиння – зима буде малосніжною і морозною.

Що не можна робити в Успіння Пресвятої Богородиці

  • Працювати. Свято належить до числа дванадесятих – найважливіших церковних свят, тому робота вдома і на городі – під забороною.

  • Лаятися, сваритися, злитися, говорити погано про когось. Свято Успіння потрібно провести тихо мирно, в молитві, категорично не можна конфліктувати, особливо з рідними і близькими.

  • Згідно з повір'ям, не можна стригтися молодим дівчатам на виданні – чим більше волосся зістрижено, тим пізніше дівчина заміж вийде.

  • Ще одна прикмета свідчить, що на Успіння не можна носити незручне взуття, інакше весь рік будуть невдачі.

  • Також не можна ходити босоніж – вірили, що це призведе до затяжних хвороб.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно вийти з Успенського посту.

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