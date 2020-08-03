Коли Успенський піст 2020 в Україні: що не можна їсти та чи можна гуляти весілля

Суворий православний Успенський піст щорічно припадає на період з 14 по 27 серпня і завершується святом Успіння Пресвятої Богородиці.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам докладніше дізнатися про канони даного посту і про те, чи можна гуляти весілля в цей час.

Успенський піст: історія

Успенський піст відомий також під назвами Спасівка, або Спаси. Цей пост з'явився близько 1000 року і був встановлений на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Спасівка вважається таким самим суворим постом, як і Великий піст, встановлений на честь Великодня. Починається він незмінно щороку 14 серпня – в свято Походження Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього (Медовий Спас).

Успенський піст встановлено на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці (фото: sluzhusveroi.ru)

Закінчується піст розговінням в Успіння Пресвятої Богородиці, коли до меню поступово вводиться скоромна їжа.

Важливо пам'ятати, що Успенський піст, як і будь-який інший, присвячений не лише фізичному, а й духовному очищенню. Варто не лише відмовитися від скоромної їжі, але й стежити за чистотою помислів, присвячувати більше часу молитві та думкам про духовне життя. Також варто обмежити розваги та веселощі.

В Успенський піст дозволяються до вживання їжа рослинного походження, в окремі дні – риба і трохи вина (фото: Pixabay)

Що можна і не можна їсти в Успенський піст?

Під час посту не можна їсти м'ясо, молоко, яйця та продукти з них, також під забороною солодощі, алкоголь.

Церква рекомендує відмовитися від яблук і вина до Другого (Яблучного) Спаса, який відзначається 19 серпня. Так, в цей день вірянам дозволяється їсти рибу і випити трохи вина незалежно від дня тижня.

Після Яблучного Спаса, 19 серпня, можна урізноманітнити меню десертами з яблук і винограду.

2020 року Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня) припадає на п'ятницю, тому в свято дозволяються риба і вино, а розговіння переноситься на наступний день.

Успенський піст: календар харчування за днями

У понеділок, середу і п'ятницю в пост рекомендується сухоїдіння: можна їсти рослинну їжу, що не пройшла термічну обробку, наприклад, овочі, фрукти, горіхи, цукати. Також можна готувати салати, замінивши рослинне масло натертим авокадо.

По вівторках і четвергах дозволяється їсти варену їжу без додавання рослинного масла. Можна тушкувати й запікати овочі, готувати каші, овочеві супи.

В суботу і неділю можна готувати їжу на рослинній олії, заправляти нею салати, а також випити трохи сухого вина.

Чи можна грати весілля в Успенський піст: під час посту вінчання не відбуваються (Фото: Pixabay)

Чи можна грати весілля в Успенський піст?

Ті, хто планує поєднання шлюбом на літо, цікавляться, чи можна грати весілля в Успенський піст. Тут важливо врахувати, що для церкви весілля неможливе без вінчання, а під час посту це таїнство не здійснюється.

Крім того, під час посту не рекомендується влаштовувати гучні свята з застіллями і розвагами. Водночас не забороняється провести скромну і тиху реєстрацію шлюбу в РАЦСі, якщо її з якихось причин необхідно провести в цей час. Однак святкувати весілля доведеться вже після закінчення Успенського посту.

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