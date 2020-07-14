Коли три Спаси 2020 року в Україні: дата і традиції свят
У серпні традиційно відзначаються три Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий. Це церковні свята, які були названі на честь Спасителя Ісуса Христа.
У ці дні прийнято дякувати Богові за отримані дари природи і зібраний урожай. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, коли Спаси святкуються 2020 року.
Коли Медовий Спас 2020 року?
Медовий Спас, або Перший Спас, Маковія, традиційно відзначається 14 серпня. У 2020 році це п'ятниця. Цього дня православні вшановують пам'ять трьох святинь: Животворящого Хреста Господнього, образу Спасителя та ікони Володимирської Божої Матері.
Це також перший день Успенського посту. У народі свято отримало назву "Медовий", бо вважалося, що з цього дня бджоли більше не несуть меду. На Маковія бджолярі діставали з вуликів перші медові стільники і святили їх у церкві. Раніше вважалося, що зібраний в цей час мед є цілющим; у народі прийнято пригощати один одного медом, пекти медові коржики і пряники.
Коли Яблучний Спас 2020 року?
Яблучний Спас, або Другий Спас, який завжди відзначається 19 серпня, 2020 року припадає на середу. Цього дня церква святкує Преображення Ісуса Христа, коли Він явився в Божественній величі і славі трьом найближчим учням під час їхньої молитви.
Починаються проводи літа. На Яблучний Спас люди здавна святили яблука та інші фрукти, які до цього часу не можна було їсти. У свято прийнято пригощати один одного свіжими яблуками та різноманітними стравами з цього ароматного фрукта.
Коли Горіховий Спас 2020 року?
Третій Спас, або Горіховий Спас, Хлібний Спас, відзначається 29 серпня і 2020 року припадає на суботу. Цього дня церква згадує перенесення Нерукотворного образу Спасителя.
Хлібним і Горіховим Спасом свято в народі прозвали тому, що цього дня дозрівала ліщина, також пекли хліб із зерна нового врожаю, який освячували в храмі і з'їдали всією сім'єю.
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