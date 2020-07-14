Коли три Спаси 2020 року в Україні: дата і традиції свят

У серпні традиційно відзначаються три Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий. Це церковні свята, які були названі на честь Спасителя Ісуса Христа.

У ці дні прийнято дякувати Богові за отримані дари природи і зібраний урожай. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, коли Спаси святкуються 2020 року.

Коли Медовий Спас 2020 року?

Медовий Спас, або Перший Спас, Маковія, традиційно відзначається 14 серпня. У 2020 році це п'ятниця. Цього дня православні вшановують пам'ять трьох святинь: Животворящого Хреста Господнього, образу Спасителя та ікони Володимирської Божої Матері.

Це також перший день Успенського посту. У народі свято отримало назву "Медовий", бо вважалося, що з цього дня бджоли більше не несуть меду. На Маковія бджолярі діставали з вуликів перші медові стільники і святили їх у церкві. Раніше вважалося, що зібраний в цей час мед є цілющим; у народі прийнято пригощати один одного медом, пекти медові коржики і пряники.

Медовий Спас відзначається 14 серпня, 2020 року це п'ятниця. Ілюстративне фото / Pixabay

Коли Яблучний Спас 2020 року?

Яблучний Спас, або Другий Спас, який завжди відзначається 19 серпня, 2020 року припадає на середу. Цього дня церква святкує Преображення Ісуса Христа, коли Він явився в Божественній величі і славі трьом найближчим учням під час їхньої молитви.

Починаються проводи літа. На Яблучний Спас люди здавна святили яблука та інші фрукти, які до цього часу не можна було їсти. У свято прийнято пригощати один одного свіжими яблуками та різноманітними стравами з цього ароматного фрукта.

Яблучний Спас відзначається 19 серпня і 2020 року припадає на середу. Ілюстративне фото / Pixabay

Коли Горіховий Спас 2020 року?

Третій Спас, або Горіховий Спас, Хлібний Спас, відзначається 29 серпня і 2020 року припадає на суботу. Цього дня церква згадує перенесення Нерукотворного образу Спасителя.

Хлібним і Горіховим Спасом свято в народі прозвали тому, що цього дня дозрівала ліщина, також пекли хліб із зерна нового врожаю, який освячували в храмі і з'їдали всією сім'єю.

Горіховий Спас – 29 серпня – 2020 року припадає на суботу. Ілюстративне фото / Pixabay

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