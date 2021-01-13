Коли Тетянин день 2021 року: дата, традиції та заборони свята

Тетянин день щорічно відзначається 25 січня. 2021 року він випадає на понеділок. Свято також відоме як День студента, оскільки свята мучениця Тетяна Римська, яку шанують у цю дату, здавна вважається покровителькою учнів вишів.

OBOZREVATEL розповідає своїм читачам про головні традиції, прикмети і забобони в День Тетяни.

Ким була свята Тетяна Римська

Свята Тетяна жила в 3-му столітті в Римі. Походила вона зі знатної християнської сім'ї; батько її був консулом. З любові до Ісуса Христа дівчина вирішила не виходити заміж. Якось, під час правління імператора Олександра Севера, Тетяну схопили з вимогою поклонитися ідолу Аполлона. Як зазначено в житії святої, вона помолилась Спасителю і статуя, а також частина храму обвалилися. Під руїнами загинули багато з присутніх, а біс, що мешкав в ідолі, з плачем і криками тікав від того місця.

Свята Тетяна жила в 3-му столітті в Римі hramrh.ru

Тоді Тетяну віддали під тортури, але сліди їхні зникали з тіла мучениці. За молитвою святої з'явилися чотири ангели, а з неба пролунав голос, звернений до неї. Вражені цими чудесами, мучителі Тетяни увірували у Христа.

Суддя знову став переконувати дівчину поклонитися ідолам, але вона залишалася непохитною. Тоді її на два дні закрили в храмі Зевса. Прийшовши туди на третій день, жерці виявили статую язичницького бога зруйнованою, після чого Тетяна та її батько були усічені мечем. Сталося це 12 січня 226 року.

Чому в Тетянин день святкують День студента

У День Тетяни 1755 року за клопотанням свого фаворита Івана Шувалова імператриця Росії Єлизавета Петрівна підписала указ про заснування Московського університету.

Згодом у кампусі вишу було відкрито церкву святої Тетяни, а саму мученицю оголосили покровителькою студентів. День студента стали святкувати з 1850 року, пізніше його перейняли й інші навчальні заклади.

У Тетянин день відзначається День студента Unsplash

Традиції в Тетянин день

У храмах відбуваються богослужіння на честь святої Тетяни: віряни вирушають до церкви, щоб поставити свічки за успіхи й помолитися в разі труднощів у навчанні.

Студенти в Тетянин день відзначають своє "професійне" свято, влаштовуючи гучні гуляння.

25 січня всі Тетяни відзначають свій день ангела.

Господині печуть випічку у формі сонечка – в народі вважалося, що це допоможе прискорити настання весни й зробити сонце яскравішим і теплішим. При цьому належало, щоб кожен у родині спробував такі ласощі.

У свято прийнято робити добрі справи: допомагати нужденним, жертвувати милостиню і не відмовляти в проханнях, особливо щодо їжі.

25 січня віряни вирушають до церкви, щоб помолитися святій Тетяні Pixabay

Що не можна робити в День Тетяни

Сперечатися, злитися, сваритися, лихословити.

Займатися хатньою роботою та рукоділлям.

Залишати безлад в оселі – напередодні свята варто зробити прибирання, щоб не накликати неприємності.

Великі замети 25 січня – до багатого врожаю хліба Pixabay

Прикмети 25 січня

Морозно і ясно на Тетяну – до доброго врожаю; тепло й заметіль – до поганого.

Сніг – до дощового й холодного літа.

Великі замети – до багатого врожаю хліба.

Дівчинка, яка народилася на Тетянин день, виросте гарною дружиною і господинею.

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