Коли святкують Різдво в різних країнах: дати та скільки вихідних

Різдво Христове – одне з головних свят для християн всього світу. В Україні його святкують 25 грудня (католики) і 7 січня (православні). Ці дні в нашій країні є державними вихідними.

Так само відзначають свято в Молдові, Білорусі, Еритреї (Східна Африка) і Косово. У Грузії, Росії, Киргизії, Сербії Різдво на державному рівні святкують лише 7 січня.

У деяких країнах у зв'язку зі святкуванням Різдва відпочивають два дні поспіль. У Казахстані офіційними вихідними є 6 і 7 січня, Великобританії, Угорщині, Греції, Іспанії, Італії, Нідерландах та інших країнах Європи – 25 і 26 грудня.

Болгарія, Латвія, Данія, Литва, Словаччина, Естонія, Чехія відзначають свято три дні: державними вихідними в цих країнах є 24, 25 і 26 грудня.

У деяких країнах на Різдво відпочивають два і три дні поспіль Pixabay

Як відомо, 7 січня (25 грудня за старим стилем) Різдво святкують Українська, Єрусалимська, Російська, Грузинська, Польська та Сербська православні церкви, а також українські греко-католики.

Константинопольська, Болгарська, Елладська та інші помісні православні церкви відзначають свято 25 грудня, як і католицька й протестантські церкви.

У свою чергу, Вірменська апостольська церква святкує Різдво 6 січня. Цей день у Вірменії є офіційним вихідним.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чому православні християни і католики відзначають Різдво в різні дні. Відомо, що офіційну дату свята було встановлено 431 року під час Ефеського собору.