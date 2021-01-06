Коли Святки 2021 року в Україні: дата, традиції і заборони

Святки 2021 року традиційно починаються у Святий вечір, після сходу першої зірки 6 січня, і завершуються в Хрещення Господнє, 19 січня.

Це веселе 12-денне свято, протягом якого немає жодного пісного дня. OBOZREVATEL пропонує дізнатися про головні традиції і прикмети цього періоду.

Слово Святки – старослов'янського походження: означає воно святі, святкові дні. Це 12-денний період від Різдва до Водохреща (або, як кажуть у народі, – "від зірки та до води"), у який віряни прославляють Бога.

Відзначати Святки християни почали ще в шостому столітті: в церковних документах тих часів усім вірянам наказували шанувати це свято.

У давнину у Святки проходили народні гуляння, а дівчата, незважаючи на сувору заборону церкви, ворожили на долю та на судженого.

У період свята немає традиційних одноденних постів по середах і п'ятницях – вірянам дозволено вживати їжу тваринного походження.

Перший день Святок за звичаєм намагалися проводити вдома або в родичів. На другий усіх дітей до року їхні матері несли до церкви на причастя. А з третього люди починали ходити по гостях, відзначаючи свято щедрими застіллями і даруючи один одному подарунки.

Вважається, що частування у Святки повинні бути багатими – до столу подавали кутю, пироги, млинці, мед і горіхи.

Діти і молодь колядували: збиралися у вертепи й ходили по домівках, виконуючи церковні пісні та різдвяні колядки.

Існував звичай підкладати монетку у святковий пиріг: кому вона попадеться, тому щаститиме цілий рік, казали в народі.

Завершуються Святки в Хрещення Господнє традиційним купанням в ополонці.

На Різдво морозно – добра прикмета, яка обіцяє любов і гармонію сім'ям.

У Старий Новий рік каша видалася розсипчастою і смачною – рік буде щасливим, підгоріла – її потрібно якнайшвидше викинути, щоб уникнути неприємностей.

Похмура і сира погода на Водохреще – до багатого врожаю.

Вінчатися.

Бити поклони ні в храмі, ні вдома протягом усіх Святок.

Трудитися – за можливості слід відмовитися від великих і необов'язкових робіт.

Сідати за кут стола незаміжнім і неодруженим – за повір'ям, у цьому випадку вони не зможуть створити свою сім'ю в майбутньому.

Сваритися з оточуючими.

Шити, вишивати і в'язати.

Ворожити – церква виступає категорично проти спроб передбачити майбутнє.

Давати гроші в борг у Старий Новий рік – інакше, за прикметою, увесь рік людина пробуде в боржниках.

Підмітати в хаті, щоб, згідно з прикметою, не вимести удачу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли в Україні прийнято колядувати, щедрувати і посівати і як правильно це робити. Головна мета цих обрядів – побажання сім'ям благополуччя і процвітання.