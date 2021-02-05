Коли Стрітення Господнє 2021: дата, традиції і заборони свята

У понеділок, 15 лютого, православні християни в Україні відзначатимуть Стрітення Господнє – одне з найважливіших церковних свят, присвячене принесенню немовляти Ісуса Христа до храму Єрусалима на 40-й день після Різдва.

З давніх-давен Стрітення в народному уявленні було пов'язано з першою зустріччю весни. Цього дня в храмах прийнято освячувати воду, яку потім використовують у лікувальних цілях. Детальніше про головні традиції, прикмети і заборони свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Історія Стрітення Господнього

Стрітення – слово грецького походження і в перекладі означає "зустріч". У православ'ї свято Стрітення присвячене Євангельській розповіді про те, як Пресвята Діва Марія та Йосип Обручник принесли маленького Ісуса Христа до Єрусалимського храму.

Там Його зустрів праведний Симеон для проведення обряду посвячення. Марія і Йосип у якості жертвопринесення віддали горлиць, що було ознакою бідності сім'ї, оскільки багаті за звичаєм приносили ягнят.

Стрітення присвячене принесенню немовляти Ісуса Христа в храм Єрусалима на 40-й день після Різдва azbyka.ru

Узявши дитя на руки, старець Симеон сказав: "Нині відпускаєш раба Твого, Владико, по слову Твоєму, з миром, бо побачили очі мої Спасіння Твоє, яке Ти приготував перед всіма народами, Світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля".

Ці слова згодом стали відомою молитвою, а сам праведний Симеон вважається одним зі свідків Божественного походження Ісуса.

Традиції в Стрітення Господнє

Віряни в Стрітення відвідують храм і молитви, що прославляють Спасителя. Церкви 15 лютого проводять традиційні святкові богослужіння.

Вважається, що додому з храму слід принести освячені свічку й воду, які служать захистом від усякого лиха.

Свята Стрітенська вода вважається цілющою; її використовують при недугах і від "пристріту" – недоброго погляду, зурочення.

У свято рекомендується пробачити всі образи, приділяти увагу близьким і допомагати нужденним.

У народі Стрітення асоціювалося з настанням весни. За прикметами цього дня судили про майбутню погоду.

Після свята в селах починали "весняні" справи: люди переганяли худобу, готувалися до посіву, білили дерева. Крім того, влаштовувалися традиційні гуляння.

За прикметами на Стрітення судять про майбутню погоду Pixabay

Що не можна робити на Стрітення

Прати, прибирати.

Займатися важкою фізичною працею.

Сваритися, бажати зла будь-кому, лихословити.

Вирушати в далеку дорогу – це вважається поганою прикметою.

Вважається, що додому з храму на Стрітення слід принести освячені свічку і воду Pixabay

Прикмети 15 лютого

Відлига – весна буде сирою і холодною.

Заметіль, зірки яскраво світять – до пізньої весни.

Сонце прозирає – проходять останні морози.

Сонця не видно цілий день – морози будуть 24 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Туреччині було виявлено храм Афродіти віком 2,5 тисячі років. Розкопки в цьому районі почалися 2006 року, а перші артефакти було знайдено в 2016-му.