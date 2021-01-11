Коли Щедрий вечір 2021 року: що можна і що не можна робити в свято

Напередодні Старого Нового року, 13 січня, в Україні відзначають Щедрий вечір. Історія цього веселого свята сягає корінням в дохристиянські часи, коли всі обряди були пов'язані з язичницькими божествами.

З прийняттям християнства за ним закріпилася ще одна назва – Маланка, на честь святої, пам'ять якої шанують цього дня. Про головні традиції і заборони свята розповідає OBOZREVATEL.

Згідно з давнім міфом, у язичницького бога Ладо, який відповідав за всеєдиний порядок і сімейне щастя та який став першим з богів, що оселилися на землі, була донька. За її красу і чарівність її прозвали Міланка, або Леля (Ляля). Одного разу, коли коханий дівчини, Місяць, був на полюванні, її викрав злий змій і полонив у підземному царстві. Врятував Лелю відважний богатир Васильчик, що згодом став її чоловіком – тому 13 січня відзначають і Василя.

Наші пращури на честь повернення Міланки розігрували спектаклі та влаштовували щедрі застілля, оскільки вважали, що разом з ними відзначають всі божества, а також душі померлих родичів.

З приходом на українські землі християнства свято стали пов'язувати з шануванням преподобної Меланії Римлянки та різдвяними традиціями Святок.

Щедрий вечір здавна відзначали багатими застіллями: наші предки вірили, що це гарантує достаток і благополуччя на весь рік. Головною стравою вважалася кутя, яку заправляли скоромними смальцем, маслом або вершками.

Обов'язковими були й страви зі свинини: холодець, ковбаси, кров'янка, сало. Ця тварина з давніх часів символізувала достаток.

Господині також випікали млинці, пироги та вареники, якими обдаровували щедрувальників та засівальників.

Після заходу сонця, коли, згідно з повір'ями, починає розгулювати нечиста сила, молодь вирушає щедрувати. Цей звичай вважався своєрідним захистом від злих духів.

Щедрувальники виконують щедрівки – пісеньки з побажаннями сім'ї багатого врожаю, добробуту та здоров'я.

У деяких регіонах України зберігся звичай "водити Маланку": хлопці виряджалися в костюми та маски тварин і обходили хати з добрими побажаннями, веселими піснями та жартівливими сценками.

Дівчата в Щедрий вечір ворожили на долю і на судженого, хоча церква виступає проти будь-яких занять магією.

Готувати до столу рибу: вважалося, що в цьому випадку щастя може поплисти з дому.

Ворожити.

Допускати недобрі думки і вчинки, лаятися, сперечатися.

Брати і давати гроші в борг.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції, прикмети і ворожіння на Старий Новий рік. 2021 року українці будуть зустрічати свято в ніч з середи на четвер. Крім того, 14 січня в церковному календарі – Обрізання Господнє і День Василя Великого.