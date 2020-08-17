Коли Рош га-Шана в 2020 році: історія і традиції свята

Свято Рош га-Шана для всіх, хто сповідує іудаїзм, у 2020 році відзначають 19 вересня. Із цього дня починається відлік днів нового єврейського року.

Згідно з легендами, щорічно в цей день Всевишній визначає долю людини на наступний рік. Тому послідовники іудаїзму благословляють один одного словами "Нехай Всевишній у Книзі Життя запише вам гарний рік". OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з історією та традиціями свята.

Історія свята

Рош га-Шана припадає на початок тішрея – сьомого місяця єврейського календаря. Вважається, що Бог створив світ саме в сьомий місяць. Тому з нього і ведеться літочислення.

Рош га-Шана святкують два дні IGotoWorld

Рош га-Шана святкується два дні. У цей час заборонена будь-яка робота, крім приготування їжі. Від початку Рош га-Шана до Йом-Кіпур (Судного дня) на небесах вирішують, кому жити, а кому – померти. Когось чекає багатство, хтось проведе цей час у мріях про солодке життя, інших можуть очікувати невдачі, горе, хвороби – все залежить від того, як людина провела попередній рік. Молитовні служби в ці дні можуть вплинути на рішення Творця.

Протягом двох днів євреї ходять у синагогу, моляться і слухають стоячи священні звуки шофара – бичачого рогу. За традицією, музичний інструмент повинен видавати три різних звуки: довгий, що поступово знижується; короткий, жалібний; уривчастий, різкий. Звук шофара означає, що людина повинна подумки озирнутися на минулий рік, згадати свої помилки і проаналізувати свої вчинки.

Шофар є ритуальним музичним інструментом КЕМО

Традиції святкування

Напередодні першого дня свята і в ніч другого дня запалюють святкові свічки. Переважно це виконує господиня будинку, яка запалює свічки за всіх членів сім'ї. Чоловік, який живе сам, також зобов'язаний запалювати свічки і робить це сам.

Кожного дня і вечора влаштовується святкова трапеза, що починається проголошенням благословення на хліб. На цих застіллях збирають всю сім'ю, а якщо є можливість, запрошують гостей. Під час святкування Рош га-Шана на традиційному єврейському столі можна побачити:

круглий хліб, форма якого нагадує про завершення ще одного кола і про початок нового кола життя;

голову риби або бика як символ першості;

гранат і порізану кільцями моркву, що символізує достаток і золоті монети;

яблука з медом, щоб рік був солодким.

Святковий стіл gastronom.ru

За столом спершу змочують у мед хліб. Коли більшу частину хліба з'їли, беруть шматок яблука і теж умочують його в мед. Перед тим, як з'їсти його, слід сказати благословення. А після того вимовляють: "Хай буде бажанням Твоїм, Всевишній, щоб новий рік був для нас добрим і солодким".

У перший день Рош га-Шана після денної молитви, але до заходу сонця, роблять звичай ташліх. Віряни збираються біля будь-якої водойми, в якій водиться риба, щоб символічно скинути свої гріхи у воду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов повідомив, що до України очікується прибуття від 5 до 10 тисяч хасидів для святкування Рош га-Шана. Мер Умані (Черкаська область) Олександр Цебрій заявив про готовність у межах карантину перекрити в'їзди в місто у разі масового приїзду хасидів.

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