Коли потрібно купатися на Водохреще: дата і час

Напередодні Водохреща Господнього, яке християни східного обряду в Україні відзначають 19 грудня, у багатьох виникає запитання, коли потрібно здійснити один з основних обрядів цього свята – купання в ополонці – 18 чи 19 грудня.

З огляду на це OBOZREVATEL вирішив нагадати, що не важливо, коли ви викупаєтеся, адже взагалі не обов'язково занурюватися на Водохреще в ополонку. Необхідно пам'ятати, що в цей день був хрещений сам Господь Ісус Христос. Тому 18 січня ввечері і 19 січня вранці важливо бути в храмі на службі, сповідатися, причаститися і взяти свяченої води, великої агіасми.

Що ж стосується самого купання, то роблять це за традицією після вечірньої служби 18 січня і в ніч із 18 на 19 січня. Доступ до купелей відкритий, як правило, 19 січня протягом усього дня. Основна маса людей починає купатися вранці.

Зазначимо, що купання на Хрещення – важливий ритуал для очищення душі і тіла, на який може зважитися далеко не кожен.

Також важливо пам'ятати, що під час водохресних купань потрібно дотримуватися певних правил: тричі зануритися по шию, перехреститися і промовити: "В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа!". Купатися потрібно, думаючи про Бога.

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