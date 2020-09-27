Коли Покров Пресвятої Богородиці 2020: дата і традиції свята

Покров Пресвятої Богородиці у 2020 році, як і в усі інші, відзначається 14 жовтня. Це неперехідне велике православне свято, в основу якого покладено спогад про явлення святому Андрію Юродивому Божої Матері у Влахернському храмі в Константинополі, де зберігалася риза Богородиці.

Цього дня віряни ходять до церкви, а до Пресвятої Богородиці звертаються з молитвами про свої сім'ї. Крім того, багато хто вірить, що шлюб, укладений на Покрову, завжди буде під захистом Діви Марії, тому 14 жовтня можна помітити велику кількість весіль.

За давніх часів незаміжні дівчата особливо чекали цього свята. Біля ікони Божої Матері просили: "Свята Покрівонько, покрий мені голівоньку", "Свята мати, Покрова, накрий мою голову, хоч ганчіркою, аби не залишитися дівою". Також ставили свічки і молилися про хорошого чоловіка і щасливий шлюб.

Як відомо, в один день з Покровом Пресвятої Богородиці також відзначається День українського козацтва та День захисника України, який є державним святом і неробочим днем. Тому середа, 14 жовтня 2020 року, буде офіційним вихідним днем у нашій країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пара, яка відзначила 60-річчя весілля, поділилася секретом щасливого шлюбу.