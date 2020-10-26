Коли початок Різдвяного посту 2020 в Україні: дата і традиції

Православний Різдвяний піст, або Пилипівка, встановлений на честь Різдва Христового, щорічно випадає на період з 28 листопада до 6 січня.

Цей пост вважається не таким суворим, як Великий або Успенський. Про те, в чому його суть, що можна і що не можна вживати в їжу, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Мета Різдвяного посту

Різдвяний піст у православних християн починається 28 листопада і закінчується в переддень Різдва 6 січня. Триває він рівно 40 днів. Його ще називають Пилипівка, оскільки заговини на нього випадають на Пилипів день 27 листопада.

Мета Різдвяного посту – духовне очищення через покаяння, молитву, стриманість у їжі та зустріч свята Різдва з чистою душею.

Різдвяний піст було встановлено на честь Різдва Христового Unsplash

Календар харчування в Різдвяний піст

Протягом 40 днів посту до вживання суворо забороняються продукти тваринного походження: молоко, м'ясо, яйця, вершкове масло, сир і страви з них.

Основу меню в Різдвяний піст становлять овочі, каші, гриби і бобові. За винятком середи і п'ятниці, а також Святвечора 6 січня, вірянам дозволяється трохи риби й морепродуктів, а на вихідних – вина.

Календар харчування в Різдвяний піст: основу меню становлять овочі, каші, гриби і бобові kleo.ru

Що можна робити в Різдвяний піст

Робити добро і присікати негативні емоції та вчинки.

Пробачати образи.

Сплачувати борги, що накопичилися, і віддячити за надану колись допомогу.

Допомагати нужденним, хворим, тим, хто потрапив у біду.

Молитися всією сім'єю і регулярно відвідувати храм.

Проаналізувати свої діяння, подумати про гріхи і про їх спокуту.

Приділити час читанню духовної літератури.

У Різдвяний піст варто приділити час духовному Pixabay

Що не можна робити в Різдвяний піст

Різдвяний піст передбачає відмову від м'яса, яєць, молока і страв з них. Однак у деяких випадках заборону на цю їжу дозволяється послабити: наприклад, у разі хвороби, важкої фізичної праці, похилого віку, подорожі, військових обов'язків. Також від обмежень у їжі звільняються вагітні жінки та малі діти.

Укладати шлюб, грати весілля, за церковними канонами, в Різдвяний піст не можна. Якщо виникла гостра потреба одружитися, найкращим варіантом буде розписатися, а обвінчатися й відгуляти весілля – після закінчення посту.

У період Різдвяного посту православна церква не передбачає жорстких обмежень для вірян, однак важливо уникати спокус, таких як азартні ігри, фривольні розваги, лихослів'я.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки буде вихідних в Україні на новорічні свята: українців очікує тривалий відпочинок.