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Коли новолуння у квітні 2019: що категорично не можна робити

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Новолуння в квітні 2019 року відбудеться в п'ятницю, 5 квітня, о 11:50 за київським часом. Місяць буде в знаку Зодіаку Овна.

OBOZREVATEL вирішив розповісти, що потрібно і чого категорично не можна робити в цей день.

Так, оскільки небесне світило буде в знаку Овна, це час якнайкраще підійде для нових планів і їх реалізації. У цей період варто поборотися за свій добробут. У період квітневого новолуння відкриються перспективи для кар'єрного росту, для розв`язання питань, пов'язаних з грошима, будинком та сім'єю.

Коли новолуння у квітні 2019: що категорично не можна робити

Фото: primpogoda.ru

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Новолуння в квітні: що потрібно робити

  • Шукати нову роботу;

  • Пробачити всі образи, відпустивши минуле;

  • Переглянути раціон, зміцнити імунітет;

  • Зайнятись спортом.

Що категорично не можна робити в новолуння 5 квітня

  • Підписувати договори і укладати угоди;

  • Зловживати міцними алкогольними напоями;

  • Займатися важкою фізичною працею;

  • Конфліктувати;

  • Їхати в тривалу подорож.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у 2019 році відбулися 3 місячних і 2 сонячних затемнення. Тільки за одним з них можна було спостерігати зі Східної частини Європи.

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