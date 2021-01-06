Коли носять вечерю на Різдво: дати та особливості традиції

Носити вечерю в Україні прийнято напередодні Різдва – Святий вечір, 6 січня. Діти в цей час відвідують своїх хресних з кутею, хлібом або іншою випічкою.

Вручаючи вечерю хрещеним, кажуть "Добрий вечір, Святий вечір! Батько з матір'ю вечерю вам передали". Також при цьому розповідають вірші та співають різдвяні пісні.

Натомість хрещеники отримують подарунки та різноманітні гостинці: цукерки, гроші або фрукти. При цьому вважається, що не можна забирати назад посуд з-під куті, тому зазвичай блюдо оформляють у декоративний подарунковий горщик.

Суворих обмежень звичай носити вечерю не має. Зробити це можна і в день Різдва, 7 січня.

У народі візит до хрещених в свято вважається доброю прикметою, яка обіцяє успіх і благополуччя протягом усього року.

Водночас, за словами священнослужителів, така традиція не пов'язана з християнством, тому її недотримання церква не вважає гріхом. Натомість у православ'ї обов'язковим є відвідування богослужіння 6 січня.

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