Коли краще давати ім'я новонародженій дитині: у ПЦУ дали відповідь

Ім'я дитині краще давати на восьмий день після народження, принісши її до церкви, оскільки саме він символізує "перевершення круговерті часу та нагадує про реалії вічного блаженного буття".

Саме на 8-й день після Різдва Христового – 14 січня – Ісус прийняв обряд Обрізання. До того ж, у давні часи за церковними канонами ім'я новонародженому давали ще до звершення над нею Таїнства Хрещення, повідомили у Facebook Православної Церкви України.

"На восьмий день після Свого Різдва Господь наш Ісус Христос за старозавітним законом прийняв Обрізання, яке було встановлене для всіх дітей чоловічої статі на знак Завіту Бога з праотцем Авраамом і Його нащадками (див. Бут. 17: 10-14; Лев. 12: 3). При звершенні цього обряду Божественному Немовляті було дано Ім’я Ісус, про що архангел Гавриїл сповістив Пресвяту Діву Марію в день Благовіщення. 14 січня за новим стилем, на згадку про цю подію, Церква Христова встановила відзначення свята, яке має назву Обрізання Господнє", – наголосили в ПЦУ.

Також церковники зазначили, що в наш час батьки можуть давати ім'я дитині як раніше, так і пізніше, ніж на 8-й день, однак необхідно пам'ятати, що воно виділятиме її із мільярдів інших людей та стверджуватиме неповторність особистості людини, тому підходити цього необхідно дуже відповідально.

"Нехай Господь, Який колись став Немовлям, щоби ми змогли стати дітьми Божими, благословить всіх ваших діток і дарує їм добре здоров’я зростати для прославлення Бога, на радість батькам, а також щоби бути гідними доньками та синами Батьківщини України", – зазначили в ПЦУ.

Нагадаємо, 14 січня, віряни в Україні та інших країнах також вшановують пам'ять святителя Василія Великого – одного з отців Церкви та найбільш шанованих святих, та святкують Старий Новий рік.

У цей день не можна впускати жінку першою до хати, рахувати монети й дрібні купюри, щоб не проливати сльози в майбутньому, а також брати й давати гроші в борг.

Як повідомляв OBOZREVATEL: