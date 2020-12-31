Коли країни світу зустрічають Новий рік: точний час

У зв'язку з існуванням на Землі часових поясів Новий рік 2021 в усі країни світу прийде по черзі.

Напередодні свята OBOZREVATEL вирішив нагадати, в який час кожна з держав відзначить початок 2021 року і де в цій послідовності Україна.

Отже, найпершою – близько 12:00 31 грудня за київським часом – свято прийде на острови Лайн – це група з 11 коралових островів і частина території острівної держави Кірібаті в Полінезії, найбільший з яких – Острів Різдва (Кірітіматі).

Одними з перших Новий рік зустрічають також жителі острова Чатем, який є частиною Нової Зеландії, і острівної держави Тонга.

Далі, близько 13:00 за київським часом, 2021 рік почнеться в самій Новій Зеландії і в Антарктиді. А вже о 14:00 за нашим часом свято прийде на Далекий Схід Росії, зокрема на Камчатку. Після чого зустріне його і Австралія – приблизно о 14:30-15: 00.

Вже близько 17:00 за Києвом Новий рік прийде на Далекий Схід – в Японію, Південну і Північну Корею; о 18:00 – у Китай, а о 19:00 – в Індонезію.

О 20:00 за київським часом свята дочекаються в Бангладеші і на Шрі-Ланці, о 20:15 – у Непалі, а о 20:30 – в Індії.

У Пакистані, Узбекистані, Киргизстані та Туркменістані Новий рік почнеться, коли в Україні буде 21:00. О 21:30 2021 рік зустрінуть в Афганістані, а о 22:00 – у Вірменії, Азербайджані та Грузії.

І вже через 12 годин після початку 2021 року на островах Кірібаті він досягне України. Одночасно з нами це свято відзначають Греція, Туреччина, Ізраїль, Румунія і Фінляндія.

Центральної та Західної Європи Новий рік досягає вже через годину, а Великобританії та Португалії – через дві години після Києва.

Наступні в послідовності – Північна і Південна Америки. Так, о 4:00 1 січня за київським часом Новий рік почнеться в Бразилії, а о 5:30 – у Канаді (на найбільш східному острові Ньюфаундленд).

У Вашингтоні, Нью-Йорку й Оттаві 2021 рік настане о 7:00 за Києвом, а в останню чергу – о 13:00 1 січня за київським часом – він почнеться у державі Самоа.

Відзначимо також, для того, щоб залучити гроші, любов і удачу в Новому році, варто виконати певні ритуали і прикмети. Вважається, що прийдешній рік Білого Металевого Бика – найбільш вдалий час для нових починань. Тому OBOZREVATEL зібрав різні прикмети про те, як правильно зустріти це свято, щоб задобрити Бика і стихію Металу. Зокрема, свято потрібно зустріти в кург сім'ї, а на стіл подавати побільше овочевих салатів.

Крім того, варто згадати традиції святкування Нового року, що передаються з покоління в покоління, які можуть принести успіх і щастя, такі як: наряджати ялинку і прикрашати будинок, збиратися всією сім'єю і дарувати подарунки.

Як повідомляв OBOZREVATEL: