Коли колядують, щедрують і посівають в Україні 2021 року: дати і традиції

Із зимовими святами в Україні пов'язано безліч різних традицій, найвеселішими з яких є колядування, щедрування та засівання.

Головна мета таких обрядів – побажання добробуту й процвітання. Як і коли це прийнято робити, розповідає OBOZREVATEL.

Коли колядують в Україні

Колядувати в Україні прийнято вранці на Різдво, 7 січня. Колядниками можуть бути як дорослі, так і діти. Для цього необхідно зібрати вертеп із кількох учасників, очолюваний людиною із зіркою на жердині (символ Віфлеємської, що вказала волхвам шлях до новонародженого Ісуса Христа).

Колядники обходять хати, виконуючи колядки – обрядові пісні, що прославляють Народження Спасителя. У деяких регіонах колядувати починають уже у Святвечір, 6 січня. Після вечері із 12 пісних страв колядники беруть кутю і вирушають до родичів.

Колядувати в Україні прийнято вранці на Різдво, 7 січня osvitanova.com.ua

Коли щедрують в Україні

Щедрувати в Україні прийнято у Щедрий вечір, 13 січня, напередодні Старого Нового року. На відміну від колядок, щедрівки містять побажання господарям дому гарного врожаю, достатку, здоров'я, приплоду худоби та роїння бджіл.

Щедрувальники збираються в невеликі компанії, ходять по домівках, грають на музичних інструментах і вітають сім'ї з новим роком.

У давнину вірили, що з настанням темряви активізується нечиста сила, тому щедрування вважали певним захистом оселі та її господарів від злих духів.

Щедрувати в Україні прийнято у Щедрий вечір. 13 січня vistanews.ru

Коли посівають в Україні

Посівати (засівати) прийнято вранці 14 січня, після настання Старого Нового року. По домівках можуть ходити лише хлопчики, юнаки та чоловіки – впускати жінку в дім уранці в Новий рік із давніх-давен вважали поганою прикметою.

Посівальники ходять по домівках, обсипаючи їх зерном і виконуючи посівалки – пісні з побажаннями господарям здоров'я, добробуту і процвітання. Вважають, що зерно від засівання не можна прибирати до заходу сонця.

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