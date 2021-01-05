Коли колядують, щедрують і посівають в Україні 2021 року: дати і традиції

Із зимовими святами в Україні пов'язано безліч різних традицій, найвеселішими з яких є колядування, щедрування та засівання.

Головна мета таких обрядів – побажання добробуту й процвітання. Як і коли це прийнято робити, розповідає OBOZREVATEL.

Колядувати в Україні прийнято вранці на Різдво, 7 січня. Колядниками можуть бути як дорослі, так і діти. Для цього необхідно зібрати вертеп із кількох учасників, очолюваний людиною із зіркою на жердині (символ Віфлеємської, що вказала волхвам шлях до новонародженого Ісуса Христа).

Колядники обходять хати, виконуючи колядки – обрядові пісні, що прославляють Народження Спасителя. У деяких регіонах колядувати починають уже у Святвечір, 6 січня. Після вечері із 12 пісних страв колядники беруть кутю і вирушають до родичів.

Щедрувати в Україні прийнято у Щедрий вечір, 13 січня, напередодні Старого Нового року. На відміну від колядок, щедрівки містять побажання господарям дому гарного врожаю, достатку, здоров'я, приплоду худоби та роїння бджіл.

Щедрувальники збираються в невеликі компанії, ходять по домівках, грають на музичних інструментах і вітають сім'ї з новим роком.

У давнину вірили, що з настанням темряви активізується нечиста сила, тому щедрування вважали певним захистом оселі та її господарів від злих духів.

Посівати (засівати) прийнято вранці 14 січня, після настання Старого Нового року. По домівках можуть ходити лише хлопчики, юнаки та чоловіки – впускати жінку в дім уранці в Новий рік із давніх-давен вважали поганою прикметою.

Посівальники ходять по домівках, обсипаючи їх зерном і виконуючи посівалки – пісні з побажаннями господарям здоров'я, добробуту і процвітання. Вважають, що зерно від засівання не можна прибирати до заходу сонця.

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