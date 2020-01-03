Коли колядувати, щедрувати і посівати в Україні: як привернути достаток

Україна - країна патріархальних устоїв, до сих пір зберегла безліч традицій, які передаються з покоління в покоління. На зимові свята - це коляда, щедрування і засівання. Головна мета ритуалів - побажати дому процвітання, достатку, благополуччя.

OBOZREVATEL розповість про те, як і коли це потрібно робити.

Коли колядують?

Слід зауважити, що всі ці звичаї сягають корінням у сиву давнину і виникли задовго до прийняття слов'янами християнства.

Так, колядки у наших предків присвячувалися народженню Коляди, сину богині Лади, якого вважали покровителем зими. Коляда з'являвся на світло в найдовшу ніч в році з 22 на 23 грудня.

У сучасному варіанті колядок змішалися язичницькі і біблійні традиції. І хоча згадки природних сил залишилося, сам Коляда зник, поступившись місцем Ісусу. Після першої зірки родина сідає за пісний стіл з 12 стравами, серед яких обов'язково повинна бути кутя. Після вечері колядники беруть кутю і йдуть до родичів.

За нашими традиціями, починають колядувати на Різдво, 7 січня. У той же час на Святвечір колядувати не прийнято. Колядують по кілька людей одночасно, у кожного своя роль. Очолює вертеп людина із зіркою на жердині, що символізує біблійний знак, що вказав волхвам дорогу до новонародженого рятівника.

Коли щедрують?

Щедрий вечір - друга частина зимових свят, їх самий розпал. Щедрують в ніч з 13 на 14 січня, коли за старим літочисленням святкували Новий рік.

У стародавніх слов'ян в цю ніч почитали богів, у яких просили хороший урожай.

Щедрівки - це побажання достатку господарям будинку. Ті у відповідь, щоб умилостивити богів повинні обдарувати гостей грошима і частуваннями.

Вважається, що закрити перед щедро двері означає накликати на дім напасті і збитки.

На відміну від коляди, щедрує в основному молодь. Супроводжується обряд піснями, танцями, перевдяганнями.

Коли посівають?

Посівають на наступний день, 14 січня, який за церковними канонами вважається днем св. Василя. У цей день першим в будинок повинен увійти чоловік. Участь в обряді беруть тільки представники сильної статі - це теж до достатку і безбідного існування.

Посівають рано вранці, ще до сходу. Найперший посівальник отримує найкращі подарунки. Засівають житом і пшеницею, розсипаючи зерно по підлозі під пісню або віршик.

Розсипане зерно не можна прибирати весь день, поки сонце не сяде. Наші предки вірили, що чим більше засівальників прийде за цей день в ваш дім, тим щедрішим буде рік.

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