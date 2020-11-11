Коли китайський Новий рік 2021: точна дата

Китайський Новий рік, що наближається, настане 12 лютого 2021 року о 21:05. Це свято традиційно відзначається не 1 січня, а в другий молодик після зимового сонцестояння, тобто після 21 грудня.

Триватиме 2021 рік за східним календарем до 30 січня 2022 року. Символом року буде Білий Металевий Бик, який прийде на зміну Білому Щурові.

Новий рік є найдовшим і найважливішим святом у Китаї та інших країнах Східної Азії. Відзначається він два тижні – 2021 року святкування припадає на 12-27 лютого. Але офіційно китайці будуть відпочивати лише сім днів – з 12 по 18 лютого.

За давніми переказами, китайський Новий рік стали відзначати понад три тисячі років тому, щоб захиститися від міфічного чудовиська на прізвисько Нянь (у перекладі з китайської – "Рік"). Вважається, що Нянь приходить у перший день свята з метою розорити всі поселення, нашкодивши людям і тваринам.

Китайський Новий рік є найдовшим і найважливішим святом у країнах Східної Азії Unsplash

Якось, за легендою, люди помітили, що Нянь боїться червоного кольору, вогню й гучних звуків. Тому на Новий рік у Китаї прийнято наклеювати червоні парні написи Дуйлянь перед входом до оселі, розвішувати червоні ліхтарі й запускати феєрверки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, у чому краще зустрічати та яким буде 2021 рік. На зміну Білому Щурові прийде неквапливий, впевнений у собі, працьовитий Бик.