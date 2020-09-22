Коли Йом-Кіпур 2020: дата і традиції дня спокути у євреїв

Йом-Кіпур, найважливіше зі свят в іудаїзмі, 2020 року відзначається 28 вересня. Це традиційно час посту, покаяння та відпущення гріхів, який святкують у десятий день єврейського місяця тішрей.

OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про традиції свята.

Традиції Йом-Кіпур

Йом-Кіпур завершує сорокаденний період духовного очищення і десятиденний період – йомім ха-нора ("дні трепету"). У цей період слід обміркувати свої вчинки, виправити помилки і покаятися.

Відповідно до Талмуду, в день Йом-Кіпур Бог виносить свій вердикт, оцінюючи діяльність людини за весь минулий рік. Вважається, що після Йом-Кіпур божественне рішення затверджується остаточно і визначається доля людини на наступний рік.

Існує спеціальний обряд спокутування – "капарот", коли вимовляється ритуальна формула "Хай буде це моєю спокутою...", і живу курку або півня крутять над головою. Потім птицю відносять до різника і дарують її або її приблизну вартість нужденним.

Йом-Кіпур в іудаїзмі вважається найсвятішим і найурочистішим днем у році, його головне завдання, згідно з Торою, – спокутування, смирення й очищення.

Йом-Кіпур в 2020 році відзначається 28 вересня Фото: LIGA.net

Що не можна робити в Йом-Кіпур

За релігійними канонами, в Йом-Кіпур заборонені не тільки робота, як у суботу та інші свята, але також прийом їжі і пиття, використання косметики, вмивання, носіння шкіряного взуття і інтимна близькість.

Пост на Йом-Кіпур, як правило, починається за півгодини до заходу сонця напередодні свята і завершується через добу після появи на небі третьої зірки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хасиди спростували сміттєвий колапс в Умані після Рош ха-Шана.