Коли Іван Купала 2020 в Україні: дата та історія свята

Аліна Мельник Свята 10:57, 30.06.2020

Давнє народне свято Івана Купала щорічно відзначається 7 липня2020 року це вівторок.

Святкування Івана Купала бере свій початок ще з язичницьких часів, здавна воно символізувало зв'язок людини з природою та народження літнього сонця – Купала.

Так, у давнину свято відзначалося в день літнього сонцестояння – 21 червня. Однак з переходом на григоріанський календар свято Івана Купала зрушилося на два тижні і перестало співпадати з днем літнього сонцестояння. При цьому безліч стародавніх традицій і звичаїв дійшло до наших днів.

У наших предків Іван Купала відзначався в день літнього сонцестояння
authenticukraine.com.ua

Що стосується слова Іван, до назви свята, яка пішла від імені язичницького божества Купала, воно потрапило завдяки християнству.

У 4-му столітті церква проголосила цей день Різдвом Івана Хрестителя – предтечі Ісуса Христа. Таким чином з часом язичницьке "Купала" з'єдналося з християнським "Іван".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в липні 2020 року: церковний календар.

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