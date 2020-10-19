Коли Хелловін 2020: дата, історія, традиції і містичні забобони свята

Хелловін – свято, яке асоціюється з темними і потойбічними силами – відзначається по всьому світу щорічно в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. В Україні воно також користується популярністю, особливо в останні роки.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що це за свято, у чому насправді його суть та як виникли пов'язані з ним традиції.

Історія свята

Хеллоуїн відзначається напередодні Дня всіх святих. Так, назва свята Halloween є скороченим від англійського All Hallow's Eve ("Переддень Усіх Святих"). При цьому історію його пов'язують з дохристиянським святом жнив і днем мертвих, які відзначали кельтські племена Англії, Ірландії та північної Франції (Галлії).

Стародавні кельти вірили в зародження життя зі смерті. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада вони відзначали початок "нового" року і нового життя, прославляючи язичницького бога, повелителя смерті Самхаїна. Традиційні кольори Хеллоуїна – чорний і помаранчевий – символізують смерть, темряву ночі та збір врожаю в році, що минає.

З прийняттям християнства Святі отці ранньохристиянської Церкви намагалися боротися з язичницьким святом і встановили в цей же день свято Всіх Святих, від назви якого й утворилося слово Хеллоуїн.

Назва свята Halloween є скороченим від англійського All Hallow's Eve Pixabay

Традиції на Хелловін

На Хелловін з давніх часів прийнято блукати вбраними в костюми привидів, відьом та інших духів, що насправді символізує спілкування з потойбічним світом і темними силами.

Діти в таких костюмах випрошують солодощі зі словами "Цукерки або смерть!". Багато хто чув цю фразу в американських фільмах.

Один із символів Хеллоуїна – так званий світильник "Джек" (Jack o 'Lantern). Це декорований гарбуз, всередину якого ставлять свічку і який, як вважається, допомагає обдурити духів зла. Так, згідно з легендою, коваль Джек двічі обдурив самого Сатану і не був прийнятий ні в рай, ні в пекло. Так він перетворився на душу, яка поневіряється, а вугілля, подароване нечистим, він зберіг всередині гарбуза, щоб не заблукати.

У Хелловін багато хто влаштовує тематичні вечірки з переглядом фільмів жахів і страшними історіями. Фуршет – страви з гарбуза, солодощі, напої – оформляється у відповідному стилі.

Православна церква виступає проти святкування Хеллоуїна, називаючи його і пов'язані з ним традиції сатанинськими.

На Хеллоуїн до столу прийнято подавати "похмуро" декоровані солодощі Pixabay

Прикмети і забобони в Хелловін

Стародавні кельти використовували гарбуз і горіхи, щоб відлякати злі сили. Гілочку горіха вивішували над входом до житла, а гарбуз із запаленою усередині свічкою виставляли у вікні.

Багато хто в Хеллоуїн носить одяг навиворіт і виходить з дому задом наперед, щоб заплутати привидів.

Опівночі прийнято бити в дзвони: вважається, що церковний передзвін відлякує духів темряви.

Якщо раптом на Хелловін на даху вашого будинку ви побачили сову – її потрібно одразу ж прогнати. Інакше ця прикмета віщує покійника в хаті.

У деяких країнах існує звичай винищувати кажанів, яких називають слугами диявола. В інших країнах, навпаки, велику зграю кажанів, що довго кружляють над будинком, вважають ознакою багатого врожаю в наступному році.

Що не можна робити в Хелловін

Залишати чорного кота у себе вдома в ніч на Геловін. Інакше, за повір'ям, родину незабаром може чекати нещастя.

Вбивати павуків.

Залишати білизну на мотузці: забобонні люди вважають, що після заходу сонця в неї може вселитися нечиста сила. В іншому випадку речі обов'язково потрібно перепрати.

Залишати вікна і двері відкритими – через них нечисть може пробратися в дім.

Відмовляти в допомозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, костюми на тему коронавірусу стали трендом перед Хеллоуїном 2020. А український танцюрист і шоумен Дмитро Коляденко раніше розкритикував свято Хеллоуїн і зізнався, що "не розуміє" його.