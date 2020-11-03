Коли Дмитрівська батьківська субота 2020: традиції, молитва, що не можна робити

Дмитрівська поминальна субота 2020 року доводиться на 7 листопада. Так, вона здійснюється в суботу перед днем пам'яті великомученика Димитрія Солунського, який святкують 8 листопада.

Дмитрівська субота є днем загального поминання спочилих. Детальніше про традиції та історію свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Історія Дмитрівської суботи

Від початку в Дмитрівську поминальну суботу віряни шанували пам'ять тисяч воїнів, загиблих 1380 року на Куликовому полі у важкій кровопролитній битві з татаро-монголами під проводом Дмитра Донського.

Після Куликовської битви князь Димитрій Іоаннович, який вважав своїм небесним покровителем Дмитра Солунського, розпорядився щорічно здійснювати заупокійні богослужіння за всіма полеглими в бою в особливу поминальну суботу напередодні своїх іменин. Згодом Дмитрівська субота стала загальновизнаним у народі днем поминання всіх померлих православних християн.

Дмитрівська субота є днем загального поминання спочилих "КП"

Традиції в Дмитрівську суботу

У Дмитрівську поминальну суботу в Україні віряни вшановують пам'ять усіх померлих близьких, знайомих, а також всіх загиблих під час голодоморів, Революції гідності та війни на Донбасі. У Господа просять заспокоїти їхні душі там, де вічне життя.

До церкви приносять частування, а також роздають їжу нужденним з проханням помолитися за померлих. Після цього прийнято відвідувати могили померлих родичів, щоб прибрати й помолитися за упокій їхніх душ.

На богослужіння до церкви, щоб пом'янути померлих родичів, йдуть вже ввечері в п'ятницю. В цей час у храмах служать велику панахиду, або парастас. Бажано заздалегідь приготувати записки з іменами. У якості пожертвування прийнято приносити пісні продукти – хліб, солодощі, фрукти, овочі.

У Дмитрівську суботу прийнято відвідувати могили померлих родичів. Картина В.Є. Маковського (фрагмент), 1884 Wikipedia

За давніх часів до храму приносили три хлібини та їжу, яка подобалася померлим. За повір'ям, перша хлібина призначалася для давно померлих предків, друга – дідам і бабусям найближчого роду, а третя – тим, хто помер насильницькою смертю на війні, у вогні або воді.

Для поминальної трапези, яку влаштовували після богослужіння, купували нову білу скатертину. До столу подавали традиційні страви: кутю, узвар, пироги, млинці, а також улюблені страви спочилих близьких.

У сім'ях згадують покійних тільки добрими словами, ділячись теплими спогадами.

Кожен член сім'ї по одній ложці від кожної страви відкладав в окрему чисту тарілку, яку потім залишали на ніч для померлих.

У Дмитрівську поминальну суботу у Господа просять упокоїти душі померлих pravoslavie.ru / Анатолій Горяїнов

Що не можна робити в Дмитрівську поминальну суботу

Говорити і думати погане про покійних. Слід згадувати лише хороше.

Жертвувати в церкві м'ясні продукти і алкоголь (крім кагору).

Поминати покійних спиртними напоями.

Сміятися чи співати пісні під час поминання, брати участь у розвагах, розважальних заходах. Цей час варто присвятити думкам про духовне, підведенню підсумків і добрим спогадам про тих, хто пішов з життя.

Сумувати. Сльози і туга вважаються гріхом; душам покійних потрібні не негативні емоції, а щирі молитви.

Поминати покійних їжею і алкоголем на кладовищах. Церква не схвалює такої традиції, а рекомендує залишати помин у храмах або піднести частування зустрічним перехожим. Поминання краще здійснити вдома, запросивши на обід родичів, щоб піднести спільні молитви і згадати спочилих близьких добрим словом.

Молитва за померлих в Дмитрівську поминальну суботу

"Упокій, Господи, душі спочилих рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена) і всіх православних християн, і прости їм всі провини вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне".

"Отець Небесний, Син і Дух Святий – все це Бог наш. Ти ж заступник наш і рятівник. Спаси ж душі моїх покійних родичів (імена) та допоможи їм спокій віднайти. Нехай лежать вони там спокійно, і не турбує їх нічого. Амінь!"

Якщо людина з якоїсь причини не змогла відвідати храм, вона може помолитися за померлих вдома. У молитві слід згадати імена всіх померлих родичів. Щоб нікого не забути, краще це робити за спеціальною книжечкою – пом'янником, до якого поіменно записуються покоління покійних предків.

Як каже Церква, поминальні молитви потрібні не тільки душам померлих родичів, а й самим вірянам: вважається, що близькі, які померли, також моляться про них у той час, коли вони моляться про них. Така молитва живить любов, допомагає вгамувати почуття провини, переживання, жалості, образи.

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