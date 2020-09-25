Коли День учителя 2020 в Україні: дата й традиції свята

День вчителя 2020 року в Україні святкують 4 жовтня. Так, це свято в нашій країні не має фіксованої дати: згідно з указом президента Леоніда Кучми від 11 вересня 1994 року воно відзначається в першу неділю жовтня.

Оскільки неділя є вихідним днем, традиційно вітати педагогів у школах будуть у п'ятницю, 2 жовтня. OBOZREVATEL розповідає про традиції та історію свята.

День учителя: історія

Ідея святкувати День учителя з'явилася ще в XIX столітті – в різних державах свято присвячували видатним педагогам або історичним подіям галузі.

У країнах СРСР День вчителя стали святкувати в 1965 році. Постановою президії Верховної Ради СРСР 1980 року "Про святкові і пам'ятні дати" свято було призначено на першу неділю жовтня.

За рішенням ЮНЕСКО Всесвітній день вчителів з 1994 року відзначають 5 жовтня. Цю дату святкування перейняли кілька "пострадянських країн", таких як Росія, Азербайджан, Киргизстан та Вірменія. При цьому в Україні, Білорусі, Казахстані та Латвії День учителя продовжують відзначати за "радянською традицією" в першу неділю жовтня.

Листівка до Дня вчителя YouTube

Традиції Дня вчителя

У школах, як правило, активно готуються зустріти День учителя. Діти малюють листівки, стінгазети, вчать вірші, репетирують концерти до свята.

Вчителів у свято вітають теплими словами подяки, квітами, подарунками. Також існує традиція організовувати День самоврядування, коли старшокласники самостійно проводять уроки в молодших класах, даючи можливість вчителям відпочити.

У багатьох школах цей день є скороченим, а після уроків проводяться концерти.

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