Коли День осіннього рівнодення 2020: дата, традиції, що можна і не можна робити

День осіннього рівнодення 2020 року настане 22 вересня о 16.30 за Києвом. Дата свята щороку різна. Так, цього дня центр Сонця перетинає небесний екватор і переходить з північної півкулі до південної.

День і ніч зрівняються, а потім ніч почне наступати на день. Для наших пращурів свято мало велике значення: воно означало прощання з минулим і вшанування померлих. Детальніше про осіннє рівнодення та його традиції читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Традиції і забобони в День осіннього рівнодення

Починаючи з осіннього рівнодення у слов'ян починався місяць Радогощ, або Таусень, – присвячений язичницькому богу Велесу.

Саме свято традиційно гуляли два тижні – тиждень до і тиждень після. Багато обрядів було пов'язано з омиванням: наші пращури вірили, що в цей період вода наділена особливою силою, дітям дарує здоров'я, а дівчатам – красу.

Люди приходили до могил померлих, щоб прибрати і прикрасити їх. У селах влаштовували бенкети. Щоб нагодувати предків, виставляли молоко, масло, сир, сир, ягоди, пироги з капустою.

День осіннього рівнодення у наших предків був ще Днем горобини Pixabay

Господині обов'язково пекли до свята пироги з капустою і брусницею і пригощали ними гостей.

Після хрещення Русі осіннє рівнодення замінили християнським святом Різдва Пресвятої Богородиці. Однак багато забобонів збереглися в народній традиції.

Так, наприклад, вважалося, що зірвана на рівнодення горобина захищає дім від нечистої сили, тому кисті горобини з листям викладали між віконними рамами.

Вважається, що в осіннє рівнодення відкриваються врата небес Pixabay

Що потрібно зробити в День осіннього рівнодення

За повір'ям, в осіннє рівнодення відкриваються ворота небес, тому цей час ідеальний для прохань і молитов. Також вважається, що все заплановане в цей день обов'язково збудеться.

Астрологи рекомендують позбутися всього непотрібного, що заважає йти вперед: речей, людей, стосунків. Корисно зробити генеральне прибирання вдома, викинувши весь непотріб.

На осіннє рівнодення господині пекли пироги з капустою і брусницею і пригощали ними гостей Pixabay

Прикмети в осіннє рівнодення

Багато ягід у гронах горобини – до суворої зими.

У День осіннього рівнодення стоїть сонячна погода – осінь буде погожою, дощі і холоди прийдуть нескоро.

Птахи відлітають у теплі краї – до ранньої зими з міцними морозами.

Що не можна робити в осіннє рівнодення

Починати нові справи – вони не принесуть успіху. Краще підведіть підсумки, приділіть час здоров'ю і духовному життю.

Лаятися, сваритися, кричати, конфліктувати – інакше порушите баланс добра і зла.

Бути в поганому настрої і допускати сумні думки – не відлякніть від себе благополуччя.

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