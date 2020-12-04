Коли День Миколая у католиків 2020 року: дата і традиції

День святого Миколая Чудотворця католицька церква відзначає щорічно 6 грудня. З цього дня в Європі починаються різдвяні свята.

Про те, які традиції святкування існують у католиків, розповідає OBOZREVATEL.

Святий Миколай Чудотворець жив у 3-4 століттях. Він був римським священиком і мав сан архієпископа Мир Лікійських. Ще за життя святий прославився безліччю чудес; він був доброю, справедливою, лагідною і чуйною людиною, яка ніколи не відмовляла в допомозі.

За переказами, свій багатий спадок Миколай роздав убогим і знедоленим. Він дарував дітям солодощі, їжу і підкладав монетки в черевики (так з'явилася традиція на католицький День Миколая ховати подарунки у взуття і шкарпетки). А якось святий заступився за невинно засуджених людей, запобігши їхній страті.

Святий Миколай у католиків вважається покровителем практично всіх верств суспільства, але особливо дітей.

Свято традиційно починається з відвідин церкви.

За одним з повір'їв, Миколай Чудотворець приходить в будинки через камін, щоб залишити подарунки для дітей.

У свято віряни намагаються виконати чиєсь заповітне бажання: допомогти грошима, їжею, одягом або іграшками нужденним.

У США і Канаді діти в ніч на 6 грудня залишають взуття або шкарпетку для святого Миколая, а вранці поспішають знайти подарунки. Слухняні діти отримують цукерки і сувеніри, неслухняні – вугілля.

У Португалії Микола Угодник вважається покровителем студентів. Щороку з 29 листопада по 7 грудня на честь святого проходить фестиваль "Ніколінас".

У Нідерландах святий Миколай шанується як покровитель Амстердама. Напередодні свята люди дарують один одному подарунки в гарних коробках.

У Франції святий Миколай є святим покровителем Лотарингії, де День його пам'яті є офіційним святом.

Вважається, що прообразом Санта Клауса був саме святий Миколай. Ім'я "Санта Клаус" походить від зміненої вимови голландського Sinterklaas ("Святий Миколай").

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