Коли День Миколая 2020: дата і традиції свята

День святого Миколая в Україні відзначається щорічно 19 грудня. 2020 року ця дата випадає на суботу.

Особливо настання свята чекають діти, які зранку знаходять під своєю подушкою солодощі та інші подарунки від Миколая-чудотворця.

Також 19 грудня віряни йдуть до церкви, щоб помолитися про благополуччя в родині, благословення на шлюб і про щастя в коханні.

Святитель Миколай шанується як покровитель дітей, сиріт, знедолених, а також мандрівників, моряків та ув'язнених.

Особливо настання Дня Миколая чекають діти, які зранку знаходять під своєю подушкою солодощі та інші подарунки Pixabay

За давніх часів на День Миколая влаштовували веселі народні гуляння. Гурт хлопців на чолі з переодягненим "Миколаєм" обходив хати й дарував дітям подарунки.

Також існував звичай неслухняним дітям залишати палицю як застереження. Через "Миколая" було прийнято і в закоханих передавати подарунки один одному.

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