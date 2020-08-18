Коли День авіації в Україні в 2020 році: дата та історія свята

Професійне свято військових і цивільних авіаторів, а також працівників авіаційної промисловості і транспорту в Україні відзначається щорічно в останню суботу серпня. У 2020 році День авіації України потрапляє на 29 серпня.

Дата була встановлена Указом Президента України № 305/93 від 16 серпня 1993 року. OBOZREVATEL також розповідає про історію свята та його значення для країни.

Перебуваючи ще у складі СРСР Українська Радянська Соціалістична Республіка, також відзначала День авіації в цей день. Після розпаду Радянського Союзу деякі республіки перенесли це свято на інший день, деякі змінили його назву, а деякі і зовсім його скасували.

День авіації: історія свята Центр транспортних стратегій

16 серпня 1993 в Києві перший президент України Леонід Кравчук, "на підтримку ініціативи працівників авіаційної промисловості і транспорту України", підписав документ, який наказував відзначати це свято щорічно в останню суботу серпня.

У лютому 1996 року Леонід Кучма вніс доповнення до закону, згідно з яким цього дня вшановували і військових авіаторів. У 2007 році Віктор Ющенко заснував для військових авіаторів власне свято – День Повітряних сил Збройних сил України, ухваливши рішення святкувати його в першу неділю серпня, тим самим знову розділивши дні святкувань для цивільних і військових авіаторів.

День авіації в Україні: коли відзначають UBR.ua

Відзначимо, повітряний рух України охоплює 5 районів польотної інформації загальною площею майже 730 тисяч квадратних кілометрів. В Україні створено об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху. До Військово-морських сил Збройних сил України належать морські авіаційна бригада і ескадрилья, а також морська вертолітна ескадрилья.

Також в Україні діє кілька льотних шкіл і авіаційних навчальних закладів, серед яких Національний Авіаційний Університет, Національний Аерокосмічний Університет, Міжнародний Авіаційний центр підготовки (IATC), Державна льотна академія України.

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