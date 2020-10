Коли Чорна п'ятниця 2020 року: дата і традиції

Чорна п'ятниця 2020 року припадає на 27 листопада. До цього дня магазини традиційно роблять знижки і розпродажі.

В Україні "обвал цін" очікується в період з 23 по 29 листопада. Однак через пандемію коронавірусу чорна п'ятниця в основному буде проходити онлайн. Зробити вигідне придбання можна буде практично в будь-якій категорії – від одягу до цифрової техніки.

Найбільші знижки Чорної п'ятниці – 2020

За прогнозами експертів, найбільші знижки очікуються на такі товари, як телевізори з підтримкою 4K і 6K, ігрові приставки, геймпади, гаджети для "розумного дому", акустичні системи, професійні камери, а також персональний транспорт.

Історія Чорної п'ятниці

Батьківщиною Чорної п'ятниці є США. Цей день припадає на п'ятницю після Дня подяки і відкриває різдвяний сезон розпродажів. Звичай встановився ще в 19 столітті. Сам термін "чорна п'ятниця" з'явився в 1966 році Філадельфії і спочатку позначав сильні затори на дорогах після Дня подяки.

Зараз назва дня розпродажів пояснюється виразом in the black ("позитивний баланс" – на противагу in the red), що означає, що продавці цього дня "виходять у плюс".

Зробити вигідне придбання в Чорну п'ятницю 2020 можна буде практично в будь-якій категорії Pixabay

Чорна п'ятниця в Україні

В Україні Чорну п'ятницю відзначають з 2013 року. Згідно з дослідженням 2018 року від Black Friday Global, у якому взяли участь 12 тисяч осіб з 55 країн світу, в нашій країні від Чорної п'ятниці можна отримати одну з найбільших вигод у світі: перше місце в цьому рейтингу має США, друге – Україна, третє – Канада.

Зазвичай розпродаж триває на вихідних. А понеділок після Чорної п'ятниці називають "кіберпонеділком", оскільки період великих знижок триває в інтернет-магазинах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продажі за тиждень "Чорної п'ятниці" 2019 року склали рекордні 3,4 мільярда гривень. Це на 29% більше продажів аналогічного періоду 2018 року.