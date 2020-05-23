Коли буде Троїцька поминальна субота у 2020 році: названа дата

Троїцька поминальна субота в Україні припадає в цьому році на 6 червня.

У цей день прийнято відвідати ранкову службу в церкві і замовити сорокоуст за упокій померлих родичів.

Троїцька поминальна субота припадає на 6 червня

Після служби потрібно відправитися на кладовище, щоб прибрати на могилах, а потім в обід сісти за поминальний стіл.

Всі батьківські поминальні суботи у 2020 році випадають на дати: 6 червня, 11 вересня і 7 листопада.

Як писав OBOZREVATEL, з 1 червня в Києві планують відкрити для відвідування, серед іншого, міські кладовища. Так що на Троїцьку суботу киянам можна буде відвідати покійних.