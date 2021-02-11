Китайський Новий рік: привітання, листівки та відео до свята

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
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Китайський Новий рік відзначається за місячним календарем

Китайський Новий рік 2021 випадає на п'ятницю, 12 лютого. Відзначається він за місячним календарем, тому дата свята не є фіксованою. Символом прийдешнього року, згідно зі східною традицією, буде Білий Металевий Бик, який прийде на зміну господарю 2020-го Пацюкові.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував яскраві привітання зі святом у віршах і прозі, картинки та листівки з побажаннями українською, китайською та англійською мовами.

Китайський Новий рік: вірші, смс і проза

Зима проходит и вот-вот,

Идет Китайский Новый год.

Пусть вам он принесет с собой,

Достаток в дом, души покой.

Любовь в сердца, в делах удачу,

Пусть все смеются и не плачут,

Пусть будет мирным небосвод,

И только радость целый год!

***

Всегда полон веселья

Китайский Новый год!

Пусть яркие мгновения

Праздник принесет!

Желаю счастья много,

Добра, любви, успеха,

Здоровьечка стального,

Радости и смеха!

***

Прошел славянский Новый год,

Настал Китайского черед.

Пускай же всем он принесет

Жизнь без печалей и забот!

***

Нехай це свято Нового року буде прикрашене мільярдами яскравих вогнів китайських ліхтариків. І нехай у вашому житті цього року буде стільки ж щасливих випадків, скільки вогників запалять під час святкування. Нехай кожен ваш день буде наповнений удачею і благополуччям, спокоєм і мудрістю, завдяки якій ви завжди зможете приймати тільки правильні рішення, які приведуть вас до великого успіху.

***

С Китайским Новым годом! Желаю, чтобы радость и веселье жили в ваших сердцах, чтобы символ года принес Вам счастье, достаток и здоровье, чтобы вы всегда были жизнерадостными и бодрыми.

***

Ось на порозі Китайський Новий рік. Я тебе хочу привітати і від щирого серця побажати стільки щастя і везіння, скільки є китайців на планеті. Яскравого життя, немов веселий карнавал, і нехай буде стіл багатий не тільки в святкові дні, а радість і удача супроводжують усюди.

Китайський новий рік: картинки і листівки
Привітання з Китайським Новим роком 2021
Листівка в Китайський Новий рік 2021
Картинка в Китайський Новий рік 2021
Китайський новий рік: привітання англійською мовою

Китайський Новий рік в перекладі на англійську мову звучить як Chinese New Year, апривітання зі святом – Happy Chinese New Year.

Привітання з Китайським Новим роком англійською мовою
Поздоровлення з Китайським Новим роком англійською
Китайський Новий рік 2021
Китайський новий рік: привітання китайською мовою

Щоб по-китайськи привітати з Новим роком, можна сказати 新年快乐 (Xīnnián kuàilè – "Веселого Нового року") або 恭贺新禧 (Gōnghè xīnxǐ – "Вітаю з Новим роком").

Поздоровлення з Китайським Новим роком китайською мовою
Як написати з Новим Роком по-китайськи
Відео в Китайський Новий рік

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Китайський Новий рік 2021 і як правильно зустріти Білого Бика. Так, наприклад, вважається, що бажано відзначити свято в колі сім'ї, так як покровитель майбутнього року є домашнім тваринам.

За матеріалами: pozdravok.ru.

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