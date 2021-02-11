Китайський Новий рік: привітання, листівки та відео до свята
Китайський Новий рік – 2021 випадає на п'ятницю, 12 лютого. Відзначається він за місячним календарем, тому дата свята не є фіксованою. Символом прийдешнього року, згідно зі східною традицією, буде Білий Металевий Бик, який прийде на зміну господарю 2020-го Пацюкові.
Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував яскраві привітання зі святом у віршах і прозі, картинки та листівки з побажаннями українською, китайською та англійською мовами.Китайський Новий рік: вірші, смс і проза
Зима проходит и вот-вот,
Идет Китайский Новый год.
Пусть вам он принесет с собой,
Достаток в дом, души покой.
Любовь в сердца, в делах удачу,
Пусть все смеются и не плачут,
Пусть будет мирным небосвод,
И только радость целый год!
***
Всегда полон веселья
Китайский Новый год!
Пусть яркие мгновения
Праздник принесет!
Желаю счастья много,
Добра, любви, успеха,
Здоровьечка стального,
Радости и смеха!
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Прошел славянский Новый год,
Настал Китайского черед.
Пускай же всем он принесет
Жизнь без печалей и забот!
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Нехай це свято Нового року буде прикрашене мільярдами яскравих вогнів китайських ліхтариків. І нехай у вашому житті цього року буде стільки ж щасливих випадків, скільки вогників запалять під час святкування. Нехай кожен ваш день буде наповнений удачею і благополуччям, спокоєм і мудрістю, завдяки якій ви завжди зможете приймати тільки правильні рішення, які приведуть вас до великого успіху.
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С Китайским Новым годом! Желаю, чтобы радость и веселье жили в ваших сердцах, чтобы символ года принес Вам счастье, достаток и здоровье, чтобы вы всегда были жизнерадостными и бодрыми.
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Ось на порозі Китайський Новий рік. Я тебе хочу привітати і від щирого серця побажати стільки щастя і везіння, скільки є китайців на планеті. Яскравого життя, немов веселий карнавал, і нехай буде стіл багатий не тільки в святкові дні, а радість і удача супроводжують усюди.Китайський новий рік: картинки і листівки
Китайський Новий рік в перекладі на англійську мову звучить як Chinese New Year, апривітання зі святом – Happy Chinese New Year.
Щоб по-китайськи привітати з Новим роком, можна сказати 新年快乐 (Xīnnián kuàilè – "Веселого Нового року") або 恭贺新禧 (Gōnghè xīnxǐ – "Вітаю з Новим роком").
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Китайський Новий рік 2021 і як правильно зустріти Білого Бика. Так, наприклад, вважається, що бажано відзначити свято в колі сім'ї, так як покровитель майбутнього року є домашнім тваринам.
За матеріалами: pozdravok.ru.