Китайський Новий рік 2021: як зустріти Бика і що не можна робити в свято

У п'ятницю, 12 лютого, настане Новий, 2021 рік за китайським календарем. Його покровителем буде Білий Металевий Бик – символ працьовитості, стабільності та впевненості в собі.

Про те, як правильно зустріти свято згідно зі східними традиціями, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Історія Китайського Нового року

Історія святкування Нового року в Китаї налічує більше трьох тисяч років. Як свідчить давній міф, на початку кожного року до селищ приходить чудовисько на ім'я Нянь ("рік" у перекладі з китайської), яке шкодить людям і худобі, викрадає запаси їжі та навіть жителів сіл, особливо дітей.

З метою захисту китайці кожен Новий рік залишають їжу біля входу до житла. За повір'ям, чим більше їжі – тим добрішим буде Нянь, а коли він наїсться, то більше не буде турбувати народ.

Якось раз було помічено, що чудовисько боїться червоного кольору. Тому в Новий рік у Китаї, щоб відлякати звіра, прийнято вдягати червоний одяг, всюди розвішувати червоні ліхтарики, запалювати вогні та феєрверки.

У Новий рік в Китаї прийнято всюди розвішувати червоні ліхтарики Unsplash

Китайський Новий рік 2021 за київським часом

Другий молодик після зимового сонцестояння настане 11 лютого 2021 року о 21:05 за Києвом, що відповідає 12 лютого, 3:05 пекінського часу. Цей момент і вважається початком року за китайським календарем.

Традиції в Китайський Новий рік

Новий рік – найважливіше свято в Китаї та інших країнах Азії. Відзначається він протягом двох тижнів. 2021 року святкування припадає на період з 12 по 27 лютого, а офіційні вихідні – з 12 по 18 лютого.

Назва Китайського Нового року в оригіналі звучить як Чуньцзе і в перекладі означає "Свято весни". Так, у китайців він настає в другий молодик після зимового сонцестояння.

Новий рік – найважливіше свято в Китаї і інших країнах Азії Unsplash

У Новому році китайці традиційно купують подарунки для близьких. Також вважається, що до свята слід зробити генеральне прибирання в будинку, щоб очистити життя від невдач і звільнити місце для щастя.

За новорічним столом сім'ям належить збиратися в повному складі. Традиційна їжа: страви зі свинини, качки, курки, різноманітні солодощі.

Святкова ніч завершується запуском петард і феєрверків.

На Новий рік батьки дарують своїм дітям червоні конверти з грошима Pexels

Уранці в перший день року діти вітають батьків побажаннями щастя й здоров'я , а у відповідь отримують подарунок – гроші в червоних конвертах.

Китайський Новий рік вважається найкращим часом для прощення всіх образ, примирення після сварок і конфліктів і щирих побажань щастя оточуючим.

Покровителем 2021 року згідно зі східним календарем є Білий Металевий Бик Unsplash

Що не можна робити в Китайський Новий рік 2021

Їсти м'ясо в перший день Китайського Нового року, оскільки вважається, що воно може відлякати щастя.

Зустрічати свято в одязі й прикрасах червоного кольору, який є символом агресії для покровителя 2021 року Бика. Краще вибрати сріблястий і сірий кольори.

Назва Китайського Нового року в оригіналі звучить як Чуньцзе і в перекладі означає "Свято весни" Unsplash

Ставити на стіл груші – це прикмета до розставання.

Дарувати взуття (в китайській мові взуття співзвучне зі словом "злість"), будь-які гострі предмети, настінні годинники, гаманці, парасольки, календарі або плакати з китайськими божествами: вважається, що тоді духи залишать людину, яка зробила такий подарунок.

Плакати – до невдач.

Китайський Новий рік вважається кращим часом для прощення всіх образ Unsplash

Пити ліки – весь рік людина прохворіє.

Їсти кашу – до бідності.

Ламати щось – до розлуки з родиною на весь рік.

Давати і брати в борг – до фінансових втрат.

Підмітати – вимітати удачу.

Мити голову – до втрати багатства.

Брати ножиці в руки – до сварок з близькими.

Новий рік у Китаї прийнято зустрічати всією сім'єю Pexels

Як правильно зустріти Китайський Новий рік 2021

Рекомендується зустрічати Новий рік у колі сім'ї, оскільки Бик є домашньою твариною.

У святковому меню має переважати рослинна їжа: м'ясні страви, особливо з яловичини, краще виключити. Стіл корисно прикрасити декоративною фігуркою бика.

До 12 лютого бажано розрахуватися з усіма боргами, вирішити всі проблеми, що накопичилися, зробити прибирання вдома та позбутися непотрібних речей.

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