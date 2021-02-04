Китайський Новий рік 2021: як зустріти Бика і що не можна робити в свято
У п'ятницю, 12 лютого, настане Новий, 2021 рік за китайським календарем. Його покровителем буде Білий Металевий Бик – символ працьовитості, стабільності та впевненості в собі.
Про те, як правильно зустріти свято згідно зі східними традиціями, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.
Історія Китайського Нового року
Історія святкування Нового року в Китаї налічує більше трьох тисяч років. Як свідчить давній міф, на початку кожного року до селищ приходить чудовисько на ім'я Нянь ("рік" у перекладі з китайської), яке шкодить людям і худобі, викрадає запаси їжі та навіть жителів сіл, особливо дітей.
З метою захисту китайці кожен Новий рік залишають їжу біля входу до житла. За повір'ям, чим більше їжі – тим добрішим буде Нянь, а коли він наїсться, то більше не буде турбувати народ.
Якось раз було помічено, що чудовисько боїться червоного кольору. Тому в Новий рік у Китаї, щоб відлякати звіра, прийнято вдягати червоний одяг, всюди розвішувати червоні ліхтарики, запалювати вогні та феєрверки.
Китайський Новий рік 2021 за київським часом
Другий молодик після зимового сонцестояння настане 11 лютого 2021 року о 21:05 за Києвом, що відповідає 12 лютого, 3:05 пекінського часу. Цей момент і вважається початком року за китайським календарем.
Традиції в Китайський Новий рік
Новий рік – найважливіше свято в Китаї та інших країнах Азії. Відзначається він протягом двох тижнів. 2021 року святкування припадає на період з 12 по 27 лютого, а офіційні вихідні – з 12 по 18 лютого.
Назва Китайського Нового року в оригіналі звучить як Чуньцзе і в перекладі означає "Свято весни". Так, у китайців він настає в другий молодик після зимового сонцестояння.
У Новому році китайці традиційно купують подарунки для близьких. Також вважається, що до свята слід зробити генеральне прибирання в будинку, щоб очистити життя від невдач і звільнити місце для щастя.
За новорічним столом сім'ям належить збиратися в повному складі. Традиційна їжа: страви зі свинини, качки, курки, різноманітні солодощі.
Святкова ніч завершується запуском петард і феєрверків.
Уранці в перший день року діти вітають батьків побажаннями щастя й здоров'я, а у відповідь отримують подарунок – гроші в червоних конвертах.
Китайський Новий рік вважається найкращим часом для прощення всіх образ, примирення після сварок і конфліктів і щирих побажань щастя оточуючим.
Що не можна робити в Китайський Новий рік 2021
Їсти м'ясо в перший день Китайського Нового року, оскільки вважається, що воно може відлякати щастя.
Зустрічати свято в одязі й прикрасах червоного кольору, який є символом агресії для покровителя 2021 року Бика. Краще вибрати сріблястий і сірий кольори.
Ставити на стіл груші – це прикмета до розставання.
Дарувати взуття (в китайській мові взуття співзвучне зі словом "злість"), будь-які гострі предмети, настінні годинники, гаманці, парасольки, календарі або плакати з китайськими божествами: вважається, що тоді духи залишать людину, яка зробила такий подарунок.
Плакати – до невдач.
Пити ліки – весь рік людина прохворіє.
Їсти кашу – до бідності.
Ламати щось – до розлуки з родиною на весь рік.
Давати і брати в борг – до фінансових втрат.
Підмітати – вимітати удачу.
Мити голову – до втрати багатства.
Брати ножиці в руки – до сварок з близькими.
Як правильно зустріти Китайський Новий рік 2021
Рекомендується зустрічати Новий рік у колі сім'ї, оскільки Бик є домашньою твариною.
У святковому меню має переважати рослинна їжа: м'ясні страви, особливо з яловичини, краще виключити. Стіл корисно прикрасити декоративною фігуркою бика.
До 12 лютого бажано розрахуватися з усіма боргами, вирішити всі проблеми, що накопичилися, зробити прибирання вдома та позбутися непотрібних речей.
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