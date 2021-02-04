Китайський Новий рік 2021: як зустріти Бика і що не можна робити в свято
У п'ятницю, 12 лютого, настане Новий, 2021 рік за китайським календарем. Його покровителем буде Білий Металевий Бик – символ працьовитості, стабільності та впевненості в собі.
Про те, як правильно зустріти свято згідно зі східними традиціями, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.Історія Китайського Нового року
Історія святкування Нового року в Китаї налічує більше трьох тисяч років. Як свідчить давній міф, на початку кожного року до селищ приходить чудовисько на ім'я Нянь ("рік" у перекладі з китайської), яке шкодить людям і худобі, викрадає запаси їжі та навіть жителів сіл, особливо дітей.
З метою захисту китайці кожен Новий рік залишають їжу біля входу до житла. За повір'ям, чим більше їжі – тим добрішим буде Нянь, а коли він наїсться, то більше не буде турбувати народ.
Якось раз було помічено, що чудовисько боїться червоного кольору. Тому в Новий рік у Китаї, щоб відлякати звіра, прийнято вдягати червоний одяг, всюди розвішувати червоні ліхтарики, запалювати вогні та феєрверки.
Другий молодик після зимового сонцестояння настане 11 лютого 2021 року о 21:05 за Києвом, що відповідає 12 лютого, 3:05 пекінського часу. Цей момент і вважається початком року за китайським календарем.
Новий рік – найважливіше свято в Китаї та інших країнах Азії. Відзначається він протягом двох тижнів. 2021 року святкування припадає на період з 12 по 27 лютого, а офіційні вихідні – з 12 по 18 лютого.
Назва Китайського Нового року в оригіналі звучить як Чуньцзе і в перекладі означає "Свято весни". Так, у китайців він настає в другий молодик після зимового сонцестояння.
У Новому році китайці традиційно купують подарунки для близьких. Також вважається, що до свята слід зробити генеральне прибирання в будинку, щоб очистити життя від невдач і звільнити місце для щастя.
За новорічним столом сім'ям належить збиратися в повному складі. Традиційна їжа: страви зі свинини, качки, курки, різноманітні солодощі.
Святкова ніч завершується запуском петард і феєрверків.
Уранці в перший день року діти вітають батьків побажаннями щастя й здоров'я, а у відповідь отримують подарунок – гроші в червоних конвертах.
Китайський Новий рік вважається найкращим часом для прощення всіх образ, примирення після сварок і конфліктів і щирих побажань щастя оточуючим.
Їсти м'ясо в перший день Китайського Нового року, оскільки вважається, що воно може відлякати щастя.
Зустрічати свято в одязі й прикрасах червоного кольору, який є символом агресії для покровителя 2021 року Бика. Краще вибрати сріблястий і сірий кольори.
Ставити на стіл груші – це прикмета до розставання.
Дарувати взуття (в китайській мові взуття співзвучне зі словом "злість"), будь-які гострі предмети, настінні годинники, гаманці, парасольки, календарі або плакати з китайськими божествами: вважається, що тоді духи залишать людину, яка зробила такий подарунок.
Плакати – до невдач.
Пити ліки – весь рік людина прохворіє.
Їсти кашу – до бідності.
Ламати щось – до розлуки з родиною на весь рік.
Давати і брати в борг – до фінансових втрат.
Підмітати – вимітати удачу.
Мити голову – до втрати багатства.
Брати ножиці в руки – до сварок з близькими.
Рекомендується зустрічати Новий рік у колі сім'ї, оскільки Бик є домашньою твариною.
У святковому меню має переважати рослинна їжа: м'ясні страви, особливо з яловичини, краще виключити. Стіл корисно прикрасити декоративною фігуркою бика.
До 12 лютого бажано розрахуватися з усіма боргами, вирішити всі проблеми, що накопичилися, зробити прибирання вдома та позбутися непотрібних речей.
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