Китайський Новий рік-2020: як святкувати та що категорично не можна робити

Україна вже відзначила Новий рік-2020, хоча насправді рік Щура ще не настав за китайським календарем.

Як відомо, за китайською традицією дата зустрічі нового року змінюється щороку – все тому, що це свято відзначається за місячним календарем. У 2020-му другий молодик після зимового сонцестояння настане 25 січня. Саме цього дня почнеться рік Білого Сталевого Щура, який триватиме до 19 лютого 2021 року. Як правильно відзначити китайський Новий рік-2020, яка його історія, традиції і заборони, – розповість OBOZREVATEL.

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Китайський Новий рік: історія свята

Перший день святкування китайського Нового року випадає на другий молодик після зимового сонцестояння, тобто на 25 січня цьогоріч. Святкування триватиме з 24 до 30 січня.

За переказами, історія китайського Нового року почалася понад три тисячі років тому з боротьби проти міфічного чудовиська, прозваного Нянь (Рік).

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Нянь являв собою тварину, що мала вигляд бика з головою лева й жила на морському дні. Китайці вірили, що в ніч перед Новим роком Нянь вибирався на землю, шкодив людям і тваринам і крав багатства. Одного разу люди помітили, що той побоюється червоного кольору, вогню й гучних звуків.

Тому, щоб захистити себе від злого створіння, в Китаї освоїли звичай наклеювати червоні парні написи Дуйлянь перед входом у дім, розвішувати червоні ліхтарі наприкінці року та запускати феєрверки.

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Китайський Новий рік: як відзначати

У Китаї традиційно напередодні Нового року за святковим столом збирається вся родина. До столу подають, як правило, багаті страви: м'ясо, рибу, цзяоцзи (китайські пельмені, які символізують втілення головних побажань), качку, курку, свинину, солодощі.

Водночас усі страви на столі в китайський Новий рік мають своє значення. Так, китайські галушки, які смажать на воді, є символом здійснення бажань. У деяких провінціях країни всередину таких галушок кладуть маленькі монетки; кому вони попадуться – того чекає успіх. Креветки символізують щастя і здоров'я, висушені устриці – успіх. Салат з сирої риби, за китайськими традиціями, приносить удачу, а морські водорості – процвітання.

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Наступного дня після святкування намагаються не їсти м'ясо, оскільки вважається, що воно може відлякати щастя. Рано-вранці в перший день нового року в Китаї діти вітають батьків, а у відповідь отримують привітання та червоні конверти з грошима. Після цього всі йдуть у гості, де господарям дарують мандарини, а йдучи, також отримують мандарини в подарунок.

До 25 січня 2020 року треба віддати всі борги і вирішити всі поточні проблеми. У домі слід навести лад і позбутися від усього непотрібного.

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Зустрічати китайський Новий рік-2020 найкраще в білому й блискучому одязі. Також підійде бежевий, кремовий або світло-сірий. Вбрання бажано прикрасити блискучими прикрасами. Одягу з принтами краще уникати, а особливо можуть відлякати Щура зображення сімейства котячих. Те саме стосується й прикрас для новорічної ялинки.

Водночас, на думку сходознавців, у рік Білого Щура жодна людина в Китаї не прийде на свято в одязі білого кольору, оскільки він вважається кольором трауру, забороненим у свято. Краще підібрати образ червоного кольору.

Також потрібно мати на увазі, що зустрічати китайський Новий рік-2020 найкраще без міцних алкогольних напоїв, надавши перевагу легким винам, шампанському або коктейлям.

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Що не можна робити в китайський Новий рік-2020

Так, на новорічний стіл не можна ставити груші – це до розлуки. Також не можна дарувати взуття, оскільки китайською мовою воно співзвучне зі словом "злість".

Забороняється дарувати ножі та інші гострі предмети, а також символ жалоби – настінні годинники.

Крім того, ніхто в Китаї не дарує календарі та плакати з китайськими божествами – інакше духи можуть покинути будинок того, хто дарує.

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Не можна дарувати й гаманець – це загрожує безгрошів'ям дарувальнику. Парасолька означає розлуку з людиною.

Також у китайський Новий рік не можна: плакати (накликати невдачі), вживати ліки (весь рік буде в хворобах), їсти кашу (накликати бідність), ламати речі (весь рік проведете далеко від сім'ї), брати в борг і позичати гроші (фінансові втрати в майбутньому році), підмітати (вимітати удачу), мити голову (змивати багатство: в китайській мові слова волосся і багатство є синонімами), використовувати ножиці (до сварок з людьми).

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