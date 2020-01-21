Як залучити щастя і гроші в китайський Новий рік: головні магічні ритуали

Китайський Новий рік пов'язаний з багатьма обрядами і ритуалами. У Китаї вірять, що ці ритуали здатні на весь наступний рік встановити любов, благополуччя і спокій у домі.

Про те, які магічні ритуали потрібно виконати в китайський Новий рік 2020, щоб залучити щастя і достаток в свою оселю, – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

фото: magnitiza.ru

Цитрусові

На святковому столі в китайський Новий рік обов'язково повинні бути цитрусові – мандарини й апельсини. При цьому важливо, щоб число цитрусових на тарілці було парним. Оптимальний варіант – по вісім штук на одній тарілці.

Червоний колір

У Китаї вважають, що червоний колір відлякує злі духи, які напередодні китайського Нового року вибираються на землю і шкодять людям. Тому всюди розвішують червоні ліхтарики, вдягають одяг червоного кольору і прикрашають будинок у червоних тонах, щоб захиститися від нещастя і прикростей. За повір'ям, червоний колір захищає від негараздів, тому в китайський Новий рік він повинен домінувати не тільки в декорі, але й в одязі всієї родини.

фото: СТБ

Роздача грошей

Роздача грошей у подарунок – стародавня китайська традиція. Перед китайським Новим роком зробіть конверт з паперу червоного кольору і покладіть туди купюру і записку з побажаннями. У китайський Новий рік подаруйте такі конверти своїм близьким – гроші в них вважаються талісманами, які залучають достаток і благополуччя.

Магічний ритуал "108 апельсинів"

Одним з найсильніших ритуалів у китайський Новий рік, що привертають благополуччя, вважається ритуал "108 апельсинів". У Новорічну ніч потрібно вкотити 108 апельсинів (близько 30 кг) у свою квартиру так, щоб вони потрапили в усі кімнати. Протягом доби апельсини повинні лежати на підлозі, час від часу їх потрібно піднімати, повторюючи слова: "любов у дім", "гроші в дім", "удача в дім" і т.д.

фото: "Телеграф"

А через 24 години необхідно роздати апельсини друзям і близьким, зварити варення, приготувати свіжий сік або просто з'їсти. У східній культурі число 108 вважається сакральним, тому цей магічний ритуал обов'язково має принести гармонію і благополуччя в будинок.

Ритуал для залучення грошей

Візьміть аркуш паперу червоного кольору і зелений маркер або фарбу. Напишіть суму, яку хочете заробити протягом року і приклейте монетку в 10 копійок, розмалювавши лист зображеннями монет і купюр. Потім заверніть малюнок в сувій, зав'яжіть золотою і червоною стрічкою і заховайте.

фото: KP.UA

Червоний мішечок

Зшийте з червоної тканини мішечок невеликого розміру. Напередодні китайського Нового року засипте його монетами, заздалегідь вимивши їх у проточній воді. Таким чином ви змиєте чужу енергетику з грошей. Потім зав'яжіть мішечок червоною і золотою стрічками і поставте в найкрасивішу неметалеву тарілку. Далі слід засипати мішечок рисом, перенести його в південно-східну частину квартири і залишити в кутку кімнати.

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