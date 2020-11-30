Кисневий концентратор: що це таке, кому потрібен і де взяти безкоштовно

Секретар РНБО Олексій Данилов 26 листопада заявив, що медична система України не була готовою до пандемії COVID-19. Так, акцент спочатку робився на апаратах штучної вентиляції легенів, які необхідні лише найважчим хворим, а в набагато більшій кількості випадків лікування потрібен кисень.

Так, потреба в киснетерапії може залишатися навіть після перемоги коронавірусу і виписки з лікарні. Тому останнім часом в Україні виник попит на кисневі концентратори (оксигенатори), якими можна користуватися в домашніх умовах. Про те, що це таке, в яких випадках необхідні, а в яких протипоказані, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Що таке кисневий концентратор

Кисневий концентратор – це апарат, який допомагає отримати 95-97-відсотковий кисневий концентрат, необхідний для кисневої терапії при COVID-19. Він пропускає атмосферне повітря через молекулярне сито – кульки цеоліту, які затримують молекули азоту.

Пацієнти вдихають кисень через носові канюлі або маску. У стаціонарах встановлюють прилади потужністю від 5 до 10 літрів на хвилину; карети швидкої допомоги оснащені портативними оксигенаторами.

Кисневий концентратор – це апарат, який допомагає отримати 95-97-відсотковий кисневий концентрат novayagazeta.ru

Кому потрібен концентрований кисень

Кисневі концентратори є важливою частиною лікування COVID-19 у важких випадках. Від їхньої наявності часто залежить життя пацієнта. Особливо корисним є прилад, коли рівень кисню в крові тільки почав знижуватися (менше 94%) – він допомагає не допустити сильнішого його падіння. Якщо ж сатурація знизилася до 80% і нижче – пацієнту необхідне лікування в стаціонарі.

Крім того, киснева терапія необхідна при лікуванні ряду інших захворювань: важкої дихальної або серцевої недостатності, під час нападу бронхіальної астми або набряку легенів.

Кисневі концентратори є важливою частиною лікування COVID-19 112.ua

Кому протипоказаний кисневий концентратор

Головний ризик при використанні кисневого концентратора – самолікування без медичного контролю. Тільки лікар може визначити, чи потрібен хворому концентрований кисень і який потік повітря слід використовувати.

Зокрема, кисневий концентратор може бути небезпечним при таких захворюваннях:

серцево-судинні хвороби;

цукровий діабет у важкій формі;

хронічні обструктивні захворювання легенів;

метаболічний синдром з ожирінням, гіпертонічною хворобою і цукровим діабетом другого типу;

синдром Піквіка;

синдром сонного апное;

перенесені ішемічний інсульт, тромбоз глибоких вен кінцівок, тромбоемболія легеневої артерії або транзиторні ішемічні атаки.

У вище перерахованих випадках використовувати прилад слід тільки під наглядом медиків у стаціонарі.

Як вибрати кисневий концентратор для дому

Медичні кисневі концентратори використовуються в стаціонарах, реанімаціях, поліклініках, каретах швидкої допомоги. Виробляють вони 5-10 л чистого кисню на хвилину. Для дому, як правило, вибирають прилади з продуктивністю 1-5 літрів кисню на хвилину.

Також існують універсальні кисневі концентратори потужністю 3-5 літрів кисню на хвилину. Вони застосовуються в салонах краси і фітнес-клубах, які надають послуги кисневої терапії.

Де взяти кисневий концентратор безкоштовно

Кисневі концентратори продаються за ціною від 30 тисяч гривень. Також прилад можна взяти в оренду на місяць за 4-5 тисяч гривень.

Крім того, в Україні є два благодійні фонди, які за необхідності видають прилад безкоштовно – в Києві ("Свої") та Одесі ("Корпорація монстрів"). Пацієнту необхідно тільки надати підтвердження того, що йому потрібна киснева терапія.

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