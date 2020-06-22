Кирило Сонцеворот: що не можна робити в найдовший день року

В Кирилів день найдовший день і найкоротша ніч

У неділю, 22 червня, православна церква вшановує пам'ять святителя Кирила, архієпископа Олександрійського, та пам'ять преподобного Кирила, ігумена Білозерського. У народі свято відоме як Кирилів день, або Кирило Сонцеворот.

У цю добу – найдовший день і найкоротша ніч. Для землеробів настає найважчий час: "З Кирила що сонечко дає, те в селянина в коморі", – каже прислів'я. OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про історію свята, його традиції, прикмети, а також про те, що не можна робити цього дня.

У Кирилів день найдовший день і найкоротша ніч Pixabay

Кирилів день: історія свята

Святитель Кирило Олександрійський (376-444) народився в Олександрії, отримав гарне виховання й освіту. Він був племінником знаменитого патріарха Феофіла, був посвячений при ньому в диякони Олександрійської церкви.

Після смерті Феофіла Кирила було обрано патріархом Олександрійським, і він очолив боротьбу проти єресі. Святитель Кирило також є автором багатьох богословських праць, у яких викладено основні постулати християнства.

Кирило Олександрійський був племінником знаменитого Феофіла Pinterest

Преподобний Кирило Білозерський був родом з Москви, походив із знатного роду. Після смерті батьків жив у дядька-боярина, потім вступив до Симонова монастиря, згодом став його настоятелем.

1397 року преподобний Кирило побудував храм на честь Успіння Божої Матері, а також заснував Кирило-Білозерський монастир.

Кирило Білозерський заснував Кирило-Білозерський монастир Pinterest

Традиції на Кирила

Цього дня прийнято саджати пізню розсаду, починати косити й сушити сіно. Починаючи з Кирила в народі забували про заморозки до самої осені, а до святого зверталися з проханням про ясне й добре літо.

За повір'ям, у Кирилів день сонце всю силу віддає землі й настає астрономічна літо.

Прикмети на 22 червня

На Кирила достигла суниця – овес вже пізно сіяти.

Багато ягід – до холодної зими.

Ластівки і стрижі низько літають – буде дощ.

Ворони часто кричать – до опадів.

Мурахи навколо мурашника зібралися – до погожого дня.

Сон у ніч на 22 червня порожній. А ось денний сон у Кирилів день, за прикметою, має збутися через п'ять років.

Прикмети на 22 червня: за полуницею судили про погоду Pixabay

Що не можна робити в Кирилів день

Не можна лаятися і конфліктувати – потрібно пробачити своїх кривдників і дотримуватися спокою.

Не можна пліткувати. Не варто розносити чутки, в цілому намагайтеся говорити по суті.

Заздрість, як в принципі і в інші дні, під забороною в Кирилів день. Цього важкого почуття потрібно позбавлятися. Постарайтеся навчитися радіти успіхам оточуючих.

Не можна залишати посуд немитим. За прикметою, щоб догодити домовому, слід дотримуватися чистоти.

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