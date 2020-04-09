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9 квітня • оновлено в 17:26
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Католицький Великдень 2020: гарні привітання, листівки та відео

1.7т
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12 квітня Світле Воскресіння Христове відзначає католицька церква. Як відомо, головними символами Великодня у католиків є крашанки і Великодній заєць.

До свята OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, відео, привітання у віршах і прозі з католицьким Великоднем.

Великдень у католиків 2020: гарні поздоровлення

Великдень у католиків 2020: гарні поздоровлення

freepik.com

Великдень у католиків 2020: привітання у віршах і прозі

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Сяє сонечко з небес!

Зазеленів вже темний ліс,

Христос воістину воскрес!

Прийшла весна – пора чудес,

Дзюрчить джерело – Христос воскрес!

Світліше в світі немає словес –

Воістину Христос воскрес!

***

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

art-shop.com.ua

Всех католиков сегодня

С Пасхой светлой поздравляем,

Этот праздник счастье дарит,

Улыбнуться заставляет,

Пусть пребудет с вами вера,

И Господь вас защищает,

От проблем, бед и болезней

Вашу жизнь оберегает!

***

Великдень у католиків 2020: привітання та листівки

Великдень у католиків 2020: привітання та листівки

otkritkiok.ru

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх Вам світань!

Великдень у католиків 2020: привітання та листівки

Великдень у католиків 2020: привітання та листівки

freepik.com

***

Рік у рік любов Господня

Творить свято Великодня.

Маленькі ангели несуть дари з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Великдень у католиків 2020: привітання та листівки

Великдень у католиків 2020: привітання та листівки

art-shop.com.ua

Пусть праздник католической Пасхи принесет Вам и Вашим близким мир и гармонию, достаток и процветание, искренние эмоции и симпатии со стороны окружающих. Пусть не меркнет свет Вашей души, пусть не покидает Вас вера.

Католицький Великдень: листівки з вітаннями

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

freepik.com

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

freepik.com

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

art-shop.com.ua

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

art-shop.com.ua

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

otkritkiok.ru

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

freepik.com

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

otkritkiok.ru

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

otkritkiok.ru

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

art-shop.com.ua

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

art-shop.com.ua

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

freepik.com

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

freepik.com

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

otkritkiok.ru

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

otkritkiok.ru

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

otkritkiok.ru

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

otkritkiok.ru

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

art-shop.com.ua

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

art-shop.com.ua

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

art-shop.com.ua

Великдень у католиків 2020: листівки

Великдень у католиків 2020: листівки

art-shop.com.ua

З Великоднем: відео з вітаннями католикам

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як відначається Єврейська Пасха 2020: як святкувати і що не можна робити в Песах.

За матеріалами: pozdravok.ru, narodna-pravda.ua.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
свята Великдень
Місце
Україна
Теги
Католицька церква традиции свято релігія
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