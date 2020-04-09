Католицький Великдень 2020: гарні привітання, листівки та відео

12 квітня Світле Воскресіння Христове відзначає католицька церква. Як відомо, головними символами Великодня у католиків є крашанки і Великодній заєць.
До свята OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, відео, привітання у віршах і прозі з католицьким Великоднем.
Великдень у католиків 2020: гарні поздоровлення
freepik.com
Великдень у католиків 2020: привітання у віршах і прозі
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Сяє сонечко з небес!
Зазеленів вже темний ліс,
Христос воістину воскрес!
Прийшла весна – пора чудес,
Дзюрчить джерело – Христос воскрес!
Світліше в світі немає словес –
Воістину Христос воскрес!
***
Великдень у католиків 2020: листівки
art-shop.com.ua
Всех католиков сегодня
С Пасхой светлой поздравляем,
Этот праздник счастье дарит,
Улыбнуться заставляет,
Пусть пребудет с вами вера,
И Господь вас защищает,
От проблем, бед и болезней
Вашу жизнь оберегает!
***
Великдень у католиків 2020: привітання та листівки
otkritkiok.ru
Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх Вам світань!
Великдень у католиків 2020: привітання та листівки
freepik.com
***
Рік у рік любов Господня
Творить свято Великодня.
Маленькі ангели несуть дари з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
***
Великдень у католиків 2020: привітання та листівки
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Пусть праздник католической Пасхи принесет Вам и Вашим близким мир и гармонию, достаток и процветание, искренние эмоции и симпатии со стороны окружающих. Пусть не меркнет свет Вашей души, пусть не покидает Вас вера.
Католицький Великдень: листівки з вітаннями
Великдень у католиків 2020: листівки
freepik.com
Великдень у католиків 2020: листівки
freepik.com
Великдень у католиків 2020: листівки
art-shop.com.ua
Великдень у католиків 2020: листівки
art-shop.com.ua
Великдень у католиків 2020: листівки
otkritkiok.ru
Великдень у католиків 2020: листівки
freepik.com
Великдень у католиків 2020: листівки
otkritkiok.ru
Великдень у католиків 2020: листівки
otkritkiok.ru
Великдень у католиків 2020: листівки
art-shop.com.ua
Великдень у католиків 2020: листівки
art-shop.com.ua
Великдень у католиків 2020: листівки
freepik.com
Великдень у католиків 2020: листівки
freepik.com
Великдень у католиків 2020: листівки
otkritkiok.ru
Великдень у католиків 2020: листівки
otkritkiok.ru
Великдень у католиків 2020: листівки
otkritkiok.ru
Великдень у католиків 2020: листівки
otkritkiok.ru
Великдень у католиків 2020: листівки
art-shop.com.ua
Великдень у католиків 2020: листівки
art-shop.com.ua
Великдень у католиків 2020: листівки
art-shop.com.ua
Великдень у католиків 2020: листівки
art-shop.com.ua
З Великоднем: відео з вітаннями католикам
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як відначається Єврейська Пасха 2020: як святкувати і що не можна робити в Песах.
За матеріалами: pozdravok.ru, narodna-pravda.ua.
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