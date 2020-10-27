Католицьке Різдво 2020 року: скільки вихідних буде в українців

Католицьке Різдво, яке щорічно відзначається 25 жовтня, 2020 року припадає на п'ятницю.

В Україні цей день є державним святом і офіційним вихідним днем. Отже, українці відпочиватимуть три дні поспіль – 25, 26 і 27 грудня.

Так, 16 листопада 2017 року президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів", заснувавши святкування католицького Різдва на державному рівні. Водночас було скасовано офіційний вихідний 2 травня.

До цих нововведень святковим днем було лише 7 січня, коли Різдво відзначають за юліанським календарем.

На католицьке Різдво в 2020 році українці будуть відпочивати три дні поспіль – 25, 26 і 27 грудня Pixabay

Як відомо, Різдво для католиків і протестантів є найважливішим християнським святом. Напередодні віряни дотримуються Адвенту – часу в очікуванні свята, коли люди особливо приділяють увагу духовному життю, дехто за бажанням дотримується посту.

Увечері 24 грудня з першою зіркою родини збираються на Святу Вечерю, що складається з пісних страв. 25 грудня до столу подають святкові страви – запечену індичку, качку, свинину тощо. Також біля різдвяної ялинки діти шукають подарунки від Санта-Клауса.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки буде вихідних в Україні на новорічні свята. Переддень Нового року, 31 грудня, 2020 року припадає на четвер. Цей день буде робочим, але час роботи рекомендовано скоротити на 1 годину.