Різдво 25 грудня в Україні: головні традиції свята

У п'ятницю, 25 грудня, католики, протестанти та частина православних відзначають Різдво Христове.

Це одне з найважливіших днів для вірян, яке присвячене чудесному народженню Ісуса Христа від Пресвятої Діви Марії. Про головні традиціЇ і заборони свята розповідає OBOZREVATEL.

Історія Різдва

Син Божий Ісус Христос народився у Діви Марії в місті Віфлеєм в той час, коли Іудеєю – провінцією Римської імперії – правив деспотичний цар Ірод. Тоді в країні проводився перепис населення і всім громадянам було звелено прийти до свого рідного міста.

Йосип і вагітна Марія вирушили до Віфлеєму. Коли прийшов час пологів, Марія народила немовля Ісуса в печері, бо в готелі не виявилося місця.

Першими поклонитися народженому Спасителю прийшли пастухи, які дізналися про чудову подію завдяки явленню ангела. А яскрава Вифлеємська зірка привела до Ісуса волхвів. Як царю, вони піднесли Йому свої дари – золото, ладан та смирну.

Християнська церква вважає, що Ісус Христос народився 25 грудня Unsplash

Чутки про народження Месії дійшли до Ірода, і жорстокий правитель вирішив Його знищити, боячись за свій трон: він віддав наказ убити всіх немовлят віком до двох років. Але Йосипу явився ангел, який звелів сім'ї бігти до Єгипта, де вони й прожили до смерті Ірода.

Християнська церква вважає, що Ісус Христос народився 25 грудня, тобто через дев'ять місяців після Благовіщення, яке святкується 25 березня і символізує історію про явлення архангела Гавриїла Марії, що сповістив про майбутнє народження Сина Божого. Офіційно дату Різдва було встановлено 431 року на Ефеської церковному соборі.

До Різдва католики прикрашають будинки й прикрашають ялинки Unsplash

Традиції Різдва в католиків

До Різдва віряни готуються заздалегідь – прикрашають різдвяну ялинку, будинки і готують подарунки одне для одного.

Адвент – час посту і покаяння в католиків перед Різдвом, – не такий суворий, як Різдвяний піст у православних, проте в Святвечір, 24 грудня, прийнято не куштувати жодної їжі до появи першої зірки.

Увечері вся сім'я збирається на пісну вечерю, що складається з 12 страв. Починають, як і православні, з куті, однак вона в них є святковим блюдом (у православних – поминальним).

У Різдво за столом збирається вся родина Pexels

Під час трапези члени сім'ї розламують освячені хлібці – облатки – та обмінюються ними, бажаючи одне одному добра. Цей звичай навчає ділитися з ближніми навіть останнім і символізує Тайну Вечерю, коли Ісус Христос переломив хліб зі своїми апостолами,.

Після вечері католики йдуть до церкви на святкову месу. У Різдво проводяться три богослужіння, присвячених Богу-Отцю, Божій Матері та душам християн. У храмах встановлюють ясла-вертепи.

25 грудня сім'ї збираються за святковим столом, колядують, дарують одне одному подарунки. Діти зазвичай знаходять сюрпризи від Санта-Клауса в спеціально приготованих шкарпетках.

Діти в Різдво чекають подарунків від Санта-Клауса Unsplash

Що не можна робити в Різдво

Працювати фізично, займатися рукоділлям.

Сідати за стіл в неохайному старому одязі.

Лаятися, злитися, заздрити, бажати зла будь-кому.

Економити. Католики вірять: чим більше витратити на свято, тим більше буде достаток майбутнього року.

Ворожити.

Ходити на полювання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чому Різдво Христове святкують у різні дати. Так, в Україні православні та греко-католики відзначають свято 7 січня, а католики – 25 грудня.