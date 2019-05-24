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/свята

Католицька Трійця-2019: коли відзначають, значення і традиції

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У 2019 католицька Трійця припадає на 9 червня, бо дата зазвичай розраховується від Пасхи, яка пройшла 21 квітня.

OBOZREVATEL вирішив з'ясувати традиції і значення світлого свята, що прийнято робити в цей день.

Трійця Рубльов

Трійця Рубльов

pravoslavie.ru

Католицька Трійця – значення

Трійця в релігії – це сутність (Бог), представлений у трьох особах: Отець, Син і Святий Дух. Вони існують у єдності, яка творить світ.

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Католицька Трійця відзначається наступної неділі за П'ятидесятницею з XIV століття (Trinity Sunday). Вона символізує день, коли Святий Дух зійшов до учнів Христа в світлі і сяйві, наділивши їх благодаттю. Ця дата також вважається днем народження Святої Вселенської соборної апостольської церкви.

Трійця

Трійця

god2018.

Католицька Трійця: традиції і що можна робити

На Трійцю католицькі священнослужителі одягаються в білі шати і проводять богослужіння. За традицією храм і будинки прикрашають зеленими гілками, луговими квітами і навіть пелюстками троянд. Трави символізують життя і є оберегом. У деяких країнах на Трійцю також сурмлять у труби і проводять Духівські ярмарки.

Католицька Трійця-2019: коли відзначають, значення і традиції

Костел Пресвятої Трійці римсько-католицької церкви

Відмінність від православної Трійці

У православ'ї на Трійцю прийнято вшановувати зішестя Святого Духа і Трійцю одночасно – на 50-й день після Великодня. У католицизмі ж усі свята розділено. Спочатку відзначається Зішестя Святого Духа, через тиждень – Трійця, на 11-й день – свято Тіла і Крові Христових.

На 19-й день відбудеться свято Пресвятого Серця Ісуса, а на 20-й – свято Непорочного Серця Діви Марії. Так у католиків завершується цикл П'ятидесятниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, православні в 2019 році відзначать Святу Трійцю 16 червня. Традиційно цей день припадає на неділю. Світле свято відзначають три дні. Таким чином понеділок, 17 червня, буде вихідним.

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Місце
Україна
Тег
свято
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