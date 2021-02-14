Католики 14 лютого шанують Кирила і Мефодія, а не Валентина: історія свята

У неділю, 14 лютого, католицька церква вшановує пам'ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. І хоча у всьому світі цього дня прийнято відзначати День святого Валентина, у католиків святий з таким ім'ям шанується лише на місцевому рівні в деяких єпархіях.

OBOZREVATEL розповідає історію визнання святих братів західними християнами, а також про те, який внесок вони внесли в розвиток слов'янської писемності.

Хто такі Кирило і Мефодій

Святі рівноапостольні Кирило і Мефодій були братами з грецького міста Салоніки. Вони увійшли в історію як просвітителі слов'ян, покровителі Європи та творці слов'янського алфавіту.

Отримавши гарну освіту, брати відмовилися від кар'єри на користь служінню Церкві. Приблизно 860 року вони двічі відвідали Херсонес, а потім імператор Михайло III відправив їх з місією до Великої Моравії – слов'янської держави, до якої входили території сучасних Угорщини, Словаччини, Чехії, частина Польщі та України.

Кирило і Мефодій створили літературну старослов'янську мову і нову абетку – глаголицю greekmos.ru

Місію було ініційовано на прохання князя Моравії Ростислава, який домагався обмеження впливу німецьких церковників на своїх землях та проповідування християнства не латиною, а зрозумілою слов'янам мовою.

На основі солунського (південнослов'янського) діалекту Кирило і Мефодій створили літературну старослов'янську мову і нову абетку – глаголицю – для оформлення церковних текстів. Вони та їхні учні переклали на старослов'янську головні церковні книги, включаючи Біблію, проповідували та вчили народ нової мови. Згодом старослов'янська оформилася в церковнослов'янську мову.

Якщо раніше до Бога дозволялося звертатися тільки староєврейською, латинською і грецькою мовами, то завдяки святим Кирилу і Мефодію тримовну єресь було засуджено, і папа римський Адріан II офіційно дозволив проводити богослужіння слов'янською мовою.

Кирило і Мефодій були братами з грецького міста Салоніки. Ікона 18-19 століть Wikimedia Commons

Історія шанування Кирила і Мефодія в католиків

На територіях католиків святі Кирило і Мефодій довго шанувалися тільки в Чехії і Далмації (територія сучасних Хорватії і Чорногорії) як "місцевошановані святі".

Однак у 19 столітті, на хвилі піднесення національної самосвідомості слов'ян шанування Кирила і Мефодія поширилося й на інші території. З 1880 року їх було визнано загальношанованими святими в католицизмі.

Могила святого Мефодія розташована у Велеграді в Чехії: колись це місто було столицею Великої Моравії. Щороку 14 лютого там влаштовують пишні святкування на честь братів з Солуні.

Святі Кирило і Мефодій в Римі. Фреска в Сан-Клементе Wikimedia Commons

Чи відзначає церква День святого Валентина

Після реформи Римсько-Католицького календаря святих, проведеної 1969 року, святкування пам'яті мученика Валентина як загальноцерковного святого 14 лютого було скасовано через відсутність відомостей про нього (в церковній літературі вказано лише ім'я святого й те, що його було усічено мечем).

З цієї причини вже більше 50 років католицька церква 14 лютого святкує не "День Валентина", а пам'ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Пам'ять же Валентина наразі відзначається на місцевому рівні в деяких єпархіях.

Валентин Інтерамнський russian7.ru

Православна церква 19 липня шанує священномученика, пресвітера Валентина Римлянина, а 12 серпня – священномученика, єпископа Валентина Інтерамнського.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції, історію і найпопулярніші легенди про День святого Валентина. Як свято закоханих його стали відзначати в 14 столітті.