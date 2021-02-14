Католики 14 лютого шанують Кирила і Мефодія, а не Валентина: історія свята

У неділю, 14 лютого, католицька церква вшановує пам'ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. І хоча у всьому світі цього дня прийнято відзначати День святого Валентина, у католиків святий з таким ім'ям шанується лише на місцевому рівні в деяких єпархіях.

OBOZREVATEL розповідає історію визнання святих братів західними християнами, а також про те, який внесок вони внесли в розвиток слов'янської писемності.

Святі рівноапостольні Кирило і Мефодій були братами з грецького міста Салоніки. Вони увійшли в історію як просвітителі слов'ян, покровителі Європи та творці слов'янського алфавіту.

Отримавши гарну освіту, брати відмовилися від кар'єри на користь служінню Церкві. Приблизно 860 року вони двічі відвідали Херсонес, а потім імператор Михайло III відправив їх з місією до Великої Моравії – слов'янської держави, до якої входили території сучасних Угорщини, Словаччини, Чехії, частина Польщі та України.

Місію було ініційовано на прохання князя Моравії Ростислава, який домагався обмеження впливу німецьких церковників на своїх землях та проповідування християнства не латиною, а зрозумілою слов'янам мовою.

На основі солунського (південнослов'янського) діалекту Кирило і Мефодій створили літературну старослов'янську мову і нову абетку – глаголицю – для оформлення церковних текстів. Вони та їхні учні переклали на старослов'янську головні церковні книги, включаючи Біблію, проповідували та вчили народ нової мови. Згодом старослов'янська оформилася в церковнослов'янську мову.

Якщо раніше до Бога дозволялося звертатися тільки староєврейською, латинською і грецькою мовами, то завдяки святим Кирилу і Мефодію тримовну єресь було засуджено, і папа римський Адріан II офіційно дозволив проводити богослужіння слов'янською мовою.

На територіях католиків святі Кирило і Мефодій довго шанувалися тільки в Чехії і Далмації (територія сучасних Хорватії і Чорногорії) як "місцевошановані святі".

Однак у 19 столітті, на хвилі піднесення національної самосвідомості слов'ян шанування Кирила і Мефодія поширилося й на інші території. З 1880 року їх було визнано загальношанованими святими в католицизмі.

Могила святого Мефодія розташована у Велеграді в Чехії: колись це місто було столицею Великої Моравії. Щороку 14 лютого там влаштовують пишні святкування на честь братів з Солуні.

Після реформи Римсько-Католицького календаря святих, проведеної 1969 року, святкування пам'яті мученика Валентина як загальноцерковного святого 14 лютого було скасовано через відсутність відомостей про нього (в церковній літературі вказано лише ім'я святого й те, що його було усічено мечем).

З цієї причини вже більше 50 років католицька церква 14 лютого святкує не "День Валентина", а пам'ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Пам'ять же Валентина наразі відзначається на місцевому рівні в деяких єпархіях.

Православна церква 19 липня шанує священномученика, пресвітера Валентина Римлянина, а 12 серпня – священномученика, єпископа Валентина Інтерамнського.

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