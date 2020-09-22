Картинки про осінь і заставки на робочий стіл: найкращі варіанти

Анна Паскевич Свята 10:17, 22.09.2020 Оновлено: 11:03, 22.09.2020

У вівторок, 22 вересня, настав День осіннього рівнодення. Так, у північній півкулі з цього моменту починається астрономічна осінь.

Ця пора року відрізняється яскравими фарбами, дерева набувають жовто-багряних відтінків, а опале листя вкриває доріжки в лісах і парках. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував гарні картинки осені, які можна використовувати як заставку на робочий стіл.

Фото осені: картинки й заставки на робочий стіл

Картинка на робочий стіл: осінь і урожай
Фото: Pexels
Картинка "Осінь, кава, листя"
Фото: Pixabay
Завантажити картинку "Осінь"
Фото: Pexels
Заставка на робочий стіл: веселка восени
Фото: Pexels
Заставка на робочий стіл: осінь, дощ, дитина
Фото: Pexels
Завантажити картинку: хлопчик в осінньому парку під дощем
Фото: Pixabay
Картинка на робочий стіл: осінь у місті
Фото: Pexels
Шпалери на робочий стіл: осінь, дівчина
Фото: Pexels
Завантажити картинку: осінь у парку
Фото: Pexels
Картинка про осінь: осінній парк
Фото: Pixabay
Картинка "Пейзаж осені"
Фото: Pexels
Картинка про осінь на робочий стіл
Фото: Pexels
Заставка на робочий стіл: осінь, небо, листя
Фото: Pexels
Завантажити картинку: осінь, парк, озеро
Фото: Pexels
Завантажити картинку: осінь, ліс, дорога
Фото: Pixabay
Картинка про осінь і каву
Фото: Pexels
Красива заставка на робочий стіл: осіннє листя
Фото: Pixabay
Завантажити картинку: осінь, листя, дорога
Фото: Pexels
Красива картинка на робочий стіл про осінь
Фото: Pixabay
Заставка на робочий стіл: осінь, дерева
Фото: Pixabay
Картинка "Осінній пейзаж"
Фото: Pixabay
Заставка на робочий стіл: осінь, листя, чай
Фото: Pixabay
Картинка про осінь у місті
Фото: Pexels
Завантажити картинку: осінь, гори, будиночок
Фото: Pexels
Красиві шпалери на робочий стіл: осінь, роса
Фото: Pixabay

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яким може бути манікюр на осінь і зиму 2020-2021: найкращі модні ідеї

Коментувати
Lady Свята

Дивіться також

Ар'єв опублікував нові докази зриву операції з "вагнерівцями"

Фокін про переговори із РФ щодо Донбасу: чимось треба поступитися

Михалков про протести в Білорусі: це комп'ютерна графіка

Фокін: війна на Донбасі почалася через мовне питання

Переведення годинника 2020: коли Україна перейде на зимовий час