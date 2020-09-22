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Картинки про осінь і заставки на робочий стіл: найкращі варіанти

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
1,8 т.
Осінь – мальовнича пора з яскравими пейзажами. Джерело: Фото: Pexels

У вівторок, 22 вересня, настав День осіннього рівнодення. Так, у північній півкулі з цього моменту починається астрономічна осінь.

Ця пора року відрізняється яскравими фарбами, дерева набувають жовто-багряних відтінків, а опале листя вкриває доріжки в лісах і парках. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував гарні картинки осені, які можна використовувати як заставку на робочий стіл.

Фото осені: картинки й заставки на робочий стіл

Картинка на робочий стіл: осінь і урожай
Картинка "Осінь, кава, листя"
Завантажити картинку "Осінь"
Заставка на робочий стіл: веселка восени
Заставка на робочий стіл: осінь, дощ, дитина
Завантажити картинку: хлопчик в осінньому парку під дощем
Картинка на робочий стіл: осінь у місті
Шпалери на робочий стіл: осінь, дівчина
Завантажити картинку: осінь у парку
Картинка про осінь: осінній парк
Картинка "Пейзаж осені"
Картинка про осінь на робочий стіл
Заставка на робочий стіл: осінь, небо, листя
Завантажити картинку: осінь, парк, озеро
Завантажити картинку: осінь, ліс, дорога
Картинка про осінь і каву
Красива заставка на робочий стіл: осіннє листя
Завантажити картинку: осінь, листя, дорога
Красива картинка на робочий стіл про осінь
Заставка на робочий стіл: осінь, дерева
Картинка "Осінній пейзаж"
Заставка на робочий стіл: осінь, листя, чай
Картинка про осінь у місті
Завантажити картинку: осінь, гори, будиночок
Красиві шпалери на робочий стіл: осінь, роса

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