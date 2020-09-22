Картинки про осінь і заставки на робочий стіл: найкращі варіанти

У вівторок, 22 вересня, настав День осіннього рівнодення. Так, у північній півкулі з цього моменту починається астрономічна осінь.

Ця пора року відрізняється яскравими фарбами, дерева набувають жовто-багряних відтінків, а опале листя вкриває доріжки в лісах і парках. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував гарні картинки осені, які можна використовувати як заставку на робочий стіл.

Фото осені: картинки й заставки на робочий стіл

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