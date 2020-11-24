Календар на 2021 рік: коли та скільки вихідних буде в Україні
2021 року в Україні буде 115 офіційних вихідних і 250 робочих днів.
Так, згідно зі списком державних свят, затвердженим Кабінетом Міністрів України, додаткові вихідні дні передбачено в зв'язку з наступними датами:
1 січня – Новий рік;
7 січня – Різдво Христове;
8 березня – Міжнародний жіночий день;
1 травня – День праці;
2 травня – Великдень;
9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
20 червня – Трійця;
28 червня – День Конституції України;
24 серпня – День Незалежності України
14 жовтня – День захисника України;
25 грудня – Різдво Христове (у католиків).
Якщо святковий день випадає на вихідний, неробочий день переноситься на наступний після святкового або неробочого.
Тому 2021 року вихідні дні в суботу і неділю 1 і 2 травня переносяться на понеділок і вівторок 3 і 4 травня, вихідний в неділю 9 травня – на понеділок 10 травня, вихідний в неділю 20 червня – на понеділок 21 червня і вихідний в суботу 25 грудня – на понеділок 27 грудня.
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