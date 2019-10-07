Йом Кіпур-2019: найкращі вітання і традиції іудейського свята

8 жовтня юдеї відзначають одне з найважливіших свят у році – Йом Кіпур. Ще його називають Днем спокутування або Днем всепрощення.
Він триватиме до вечора 9 жовтня. OBOZREVATEL розповідає про традиції цього свята і публікує відповідні привітання.
Як проходить Йом Кіпур
Цей день стає фінальною крапкою в 40-денному періоді духовного очищення. Вважається, що на новий рік Рош ха-Шана Всевишній зважує всі вчинки людини за останній рік, але остаточне рішення ухвалюється ним у Йом Кіпур.
У цей день іудеї намагаються роздати всі борги і виконати дані обіцянки, а ще жертвують бідним. Протягом 25 годин іудеї дотримуються суворого посту, а завершується все святковою трапезою. За традицією, під час неї їдять курку, легкі страви та здобний хліб халу.
Що не можна робити в Йом Кіпур
Існує одразу п'ять головних заборон на Йом Кіпур:
не можна вживати їжу і воду;
заборонено купатися (і навіть вмиватися);
не можна користуватися кремами і маслами;
забороняється носити шкіряне взуття;
заборонена подружня близькість.
Крім цього, заборонено здійснювати всі види робіт, які не можна робити в Суботу, а також переносити предмети, які не можна переносити в Суботу.
Поздоровлення з Йом Кіпур у віршах і прозі
У святе єврейське свято Йом Кіпур
Ти попроси у Господа прощення
За те, що в життя впускаємо метушню,
За всі свої і близьких гріхи.
Нехай всі справи налагодяться, нехай раптом
Запалиться сонце щастя і визнання.
Нехай всі негаразди миттю втечуть,
А життя змінить курс на процвітання.
Прости образи, прикрощі забудь.
Поглянь, і ти побачиш - світ прекрасний.
Нехай прийдешне свято Йом Кіпур
Наповнить життя успіхом, світом, щастям.
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Гмар хатім това -
Нехай всім проститься все,
Велика сила слова
За спокутування своє.
Йом Кіпур - прощення,
Як тепер на душі легко,
Як прекрасне примирення
І як радує серце воно!
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У священний день єврейського народу,
У день покаяння і Вищого суду,
Відкиньте думок сторонніх хороводи,
Моліться, відмовившись від праці.
Моліться! І Господь нехай почує
Душі стогони, і буде гріх прощений.
І запис в Книгу життя вашу впише
Найурочистішим він Судним днем.
Добра! Любові! Прощення! Розуміння!
І нехай Всевишній чує наше слово.
Ми душі відпустивши на покаяння,
Бажаємо: "Гмар хатіма това!"
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З настанням Йом Кіпур нас всіх, нехай гріхи, які були коли-небудь здійснені, бажаємо всім і кожному примирення з близькими людьми і з рідними, хто дорогий, нехай сварки забудуться, а наше життя наповниться миром і спокоєм в сьогоднішній світлий день.
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У великий день Йом Кіпур, коли руки вільні від усіляких справ, а душа веде самоаналіз життя, хочу щиро побажати до кінця в собі розібратися, забути про насущні проблеми і піднестися до світлих надій і мрій, осмислити все свої гріхи і спокутувати провину через милосердя і чуйність душі.
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