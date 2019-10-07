Йом Кіпур-2019: найкращі вітання і традиції іудейського свята

8 жовтня юдеї відзначають одне з найважливіших свят у році – Йом Кіпур. Ще його називають Днем спокутування або Днем всепрощення.

Він триватиме до вечора 9 жовтня. OBOZREVATEL розповідає про традиції цього свята і публікує відповідні привітання.

Як проходить Йом Кіпур

Цей день стає фінальною крапкою в 40-денному періоді духовного очищення. Вважається, що на новий рік Рош ха-Шана Всевишній зважує всі вчинки людини за останній рік, але остаточне рішення ухвалюється ним у Йом Кіпур.

У цей день іудеї намагаються роздати всі борги і виконати дані обіцянки, а ще жертвують бідним. Протягом 25 годин іудеї дотримуються суворого посту, а завершується все святковою трапезою. За традицією, під час неї їдять курку, легкі страви та здобний хліб халу.

Що не можна робити в Йом Кіпур

Існує одразу п'ять головних заборон на Йом Кіпур:

не можна вживати їжу і воду;

заборонено купатися (і навіть вмиватися);

не можна користуватися кремами і маслами;

забороняється носити шкіряне взуття;

заборонена подружня близькість.

Крім цього, заборонено здійснювати всі види робіт, які не можна робити в Суботу, а також переносити предмети, які не можна переносити в Суботу.

Поздоровлення з Йом Кіпур у віршах і прозі

У святе єврейське свято Йом Кіпур

Ти попроси у Господа прощення

За те, що в життя впускаємо метушню,

За всі свої і близьких гріхи.

Нехай всі справи налагодяться, нехай раптом

Запалиться сонце щастя і визнання.

Нехай всі негаразди миттю втечуть,

А життя змінить курс на процвітання.

Прости образи, прикрощі забудь.

Поглянь, і ти побачиш - світ прекрасний.

Нехай прийдешне свято Йом Кіпур

Наповнить життя успіхом, світом, щастям.

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Гмар хатім това -

Нехай всім проститься все,

Велика сила слова

За спокутування своє.

Йом Кіпур - прощення,

Як тепер на душі легко,

Як прекрасне примирення

І як радує серце воно!

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У священний день єврейського народу,

У день покаяння і Вищого суду,

Відкиньте думок сторонніх хороводи,

Моліться, відмовившись від праці.

Моліться! І Господь нехай почує

Душі стогони, і буде гріх прощений.

І запис в Книгу життя вашу впише

Найурочистішим він Судним днем.

Добра! Любові! Прощення! Розуміння!

І нехай Всевишній чує наше слово.

Ми душі відпустивши на покаяння,

Бажаємо: "Гмар хатіма това!"

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З настанням Йом Кіпур нас всіх, нехай гріхи, які були коли-небудь здійснені, бажаємо всім і кожному примирення з близькими людьми і з рідними, хто дорогий, нехай сварки забудуться, а наше життя наповниться миром і спокоєм в сьогоднішній світлий день.

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У великий день Йом Кіпур, коли руки вільні від усіляких справ, а душа веде самоаналіз життя, хочу щиро побажати до кінця в собі розібратися, забути про насущні проблеми і піднестися до світлих надій і мрій, осмислити все свої гріхи і спокутувати провину через милосердя і чуйність душі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео, як в Умані близько 40 тисяч паломників зустрічали єврейський Новий рік – Рош га-Шана.

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