Івана Купала-2019: як приворожити кавалера

У 2019 найпопулярніше свято Івана Купала випало на ніч з 6 на 7 липня. Цей день молодь ще з часів язичництва любить за таємничу атмосферу і можливість поворожити.

Існують різноманітні ритуали і обряди, які не втратили популярності. Українська молодь збирається ще з вечора, щоб пострибати через багаття, заплести вінки або просто поспівати під гітару. OBOZREVATEL пропонує читачеві ознайомитися з обрядами, які, за повір'ям, допоможуть приворожити кавалера.

Обряди на Івана Купала Google Images

Любовних ритуалів насправді існує дуже багато. Згодом етнографи зібрали в різних куточках України та в інших країнах на території язичницької Русі записи старих обрядів або перекази корінного населення, чиї предки ворожили.

Приворот, закляття, обряди і зілля

Один з популярних любовних ритуалів, широко поширених серед молоді, полягає в наступному. Дівчатам треба стрибати через ритуальне багаття разом із хлопцями, з яким хотіли зв'язати себе узами. Результат зміцнить спільні купання у водоймі вночі.

Спільні стрибки на Купала

Ще один приворот на кавалера: рано вранці, 7 липня, зібрати росу в новенький глечик. Після цього повернутися обличчям до Сонця, що сходить, і тричі перехрестившись, вмитися: обличчя, коліна й груди. Робити це, примовляючи:

"В ім'я Отця й Сина і Святого Духа. Доселева було при Агряне-царя полсуші у воді. Вода сходить з небес, а на небі Господь Бог єси. Ти, Іване Купала, принеси росу, сльозу, тугу, байдужість до мене, з Божої рабі (ім'я), на рабу Божого (ім'я). Ланіти росою умиваю, любов затяту відкриваю. Я, Божого раба (ім'я), з рабом Божим (ім'я) вічно й нескінченно. І поки в Божому світі є роса, ніхто не розлучить наші тілеса. В ім'я Отця й Сина і Святого Духа. Амінь".

Обряди на Івана Купала

Також можна росу заговорити і підлити у воду коханому. Закляття: "В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Бабуся Соломонідушка Христа купала, воду розхлюпала. Заговорюю я, Божого раба (ім'я), воду з Хреста, росу з куща. Як ця роса на сонці сохне, висихає, так нехай про мене, Божу рабу (ім'я), мій чоловік дохне і зітхає. Ключ, замок, язик. Амінь. Амінь. Амінь".

Також можна зварити приворотне зілля (чар-зілля). Для цього потрібно кинути в киплячу воду три щіпки лугової конюшини, головку чортополоху і квітку зозулиних сліз.

Помішувати в казанку або каструлі ножем, примовляючи: "Ти кіпи, моє зілля, кіпи, всю насолоду з полів забери. Забери трав'яний дурман, збери луговий туман. Як весь світ християнський любить луки й поля. Так би й (ім'я) безмірно любив мене. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нині й повсякчас. І на віки віків. Амінь". Це зілля потім потрібно непомітно підлити коханому. Після цього він стане ніжним й палким.

Збір трав на Купала

Приворот чоловіка на Івана Купала підійде для тих, хто вже живе разом. У ніч дівчині потрібно бути на самоті в кімнаті або у ванній. Для обряду знадобиться: сіль, шматок хліба, сорочка або футболка чоловіка, таз зі звичайною водою. Насипати у таз із водою сіль, в праву руку взяти хліб і примовляти:

"Як без води, солі й хліба люди жити не можуть, так і раб Божий (ім'я) без раби Божої (ім'я) не зможе, буде він одну мене бажати, не зможе без мене ані їсти, ані пити, ані спати. Не буде інших жінок помічати. Хай буде так. Амінь". Після цього випрати сорочку в тій воді із сіллю. Вранці потрібно зробити так, щоб чоловік з'їв заговорений хліб, а сорочку вдягнув, коли висохне.

Що й коли збирати для зілля на Івана Купала

Сильне приворотне зілля вийде, якщо зібрати трави 7 липня. При чому вибір рослин не має вас обмежувати. Головне, зібрати 13 будь-яких трав, на яких зупиняться очі. Потім підібрати з дороги 13 каменів. Вдома засипати трави й каміння в каструлю і варити. Коли вода закипить, потрібно підняти обидві руки і тримати їх прямо над каструлею.

Зілля на Купала (ілюстрація) (На знімку зображена хімія, а нам потрібні натуральні інгредієнти)

13 разів прочитати закляття, а вже 13 липня вилити зілля в тому місці, де наступав коханий. Закляття: "На дев'ятому небі три зорі, ті три зорі Трійцю вихваляють. Мені, рабу Божу (ім'я) заповідають: Якщо я, Божа раба, зілля зварю, тоді будь-кого закабалю. Тринадцять трав, тринадцять донних каменів, приведіть мені на допомогу тринадцять чортів. Ой, ви, чорти-брати, ступайте сюди. Кипить, вирує моя чаровна вода. Тринадцять чортів, тринадцять братів. Прийдіть і послужите мені, Божій рабі (ім'я), зваріть ви пекельну воду. Як ця вода гаряча, і як ці камені міцні, так будьте слова мої гарячі. І ліпнуть до тіла білого й до Божого раба, до чоловіка мого. Постаньте, пригорніться і ніколи від нього не відлипиться. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

Як повідомляв OBOZREVATEL, свято Івана Купала має язичницьке коріння. Основні традиції на свято Івана Купала – стрибки через ритуальне багаття, ворожіння, пошуки цвіту папороті. У це свято існує багато заборон, а прикмети пов'язані з потойбічним і долею.

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